https://ria.ru/20240917/zakharova-1973276002.html

Захарова рассказала о сотрудничестве британских элит с нацистами

Захарова рассказала о сотрудничестве британских элит с нацистами - РИА Новости, 17.09.2024

Захарова рассказала о сотрудничестве британских элит с нацистами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о взаимодействии британских элит с нацистами в прошлом. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T20:35

2024-09-17T20:35

2024-09-17T20:35

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о взаимодействии британских элит с нацистами в прошлом. Ранее, напомнила Захарова, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми упрекнул руководство РФ в "империалистическом фашизме". Как сообщили в дипмиссии России в Лондоне, такие выпады оскорбляют память тех, кто сражался с "коричневой чумой". "Можно без преувеличения сказать, что идеологические основы и худшие практики нацизма были заложены именно в Туманном Альбионе. Взаимные симпатии правящих классов кругов в Берлине и Лондоне сыграли роль пускового крючка Второй мировой войны, в ходе которой Гитлер не прекращал попыток через своих тайных британских сторонников создать единый антисоветский фронт", - говорится в статье Захаровой, опубликованной в Telegram-канале российского МИД. Она добавила, что уже после войны Британия собрала остатки формирований коллаборационистов, частично пригрев их у себя, а часть отправив в США и Канаду для использования против СССР. Как пишет представитель МИД, основание изучить британские корни германского нацизма дают работы известных ученых из Британии, в том числе философа Томаса Карлейля, "расового теоретика" Хьюстона Чемберлена и двоюродного брата ученого Чарльза Дарвина и основоположника псевдо-науки "евгеники" о селекции человека Френсиса Гальтона. "Сама теория расизма была изобретена англичанами. Расовая антропология в конце XIX века считалась официальной наукой, которая систематизировала людей по различным антропологическим принципам. Кузен Дарвина Фрэнсис Гальтон стал основоположником так называемой евгеники – лженауки о человеческой селекции для выращивания идеальной расы", - добавила Захарова. Также Захарова призвала Лондон рассекретить документы о визите для переговоров в Британию в 1941 году заместителя Адольфа Гитлера по партии Рудольфа Гесса. "Те события, которые сейчас разворачиваются на Украине, очевидно, являются логическим развитием плана "Немыслимое" (планы США и Великобритании, разработанные в 1945 году, основной целью которых было вытеснение советских войск из Польши и организация обороны британских островов в случае вторжения в Западную Европу советских войск - ред.)", - отметила представитель российского МИД. По ее словам, сейчас киевский режим при помощи Запада пытается достичь цели, которую ставили перед собой "британские идеологи расовой чистоты и их гитлеровские последователи": это освобождение "жизненного пространства". "А фразу про "империалистический фашизм" нынешний глава Форин Офиса Дэвид Лэмми, пожалуй, не сам придумал. Он просто использовал устойчивое выражение, характеризующее британскую историю. У кого что болит, как говорится", - заключила Захарова.

https://radiosputnik.ru/20240913/britaniya-1972472001.html

https://ria.ru/20240812/zakharova-1965818524.html

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944918606.html

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