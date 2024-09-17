Захарова рассказала о сотрудничестве британских элит с нацистами
Захарова рассказала о взаимодействии британских элит с нацистами в прошлом
Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о взаимодействии британских элит с нацистами в прошлом.
Ранее, напомнила Захарова, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми упрекнул руководство РФ в "империалистическом фашизме". Как сообщили в дипмиссии России в Лондоне, такие выпады оскорбляют память тех, кто сражался с "коричневой чумой".
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"Можно без преувеличения сказать, что идеологические основы и худшие практики нацизма были заложены именно в Туманном Альбионе. Взаимные симпатии правящих классов кругов в Берлине и Лондоне сыграли роль пускового крючка Второй мировой войны, в ходе которой Гитлер не прекращал попыток через своих тайных британских сторонников создать единый антисоветский фронт", - говорится в статье Захаровой, опубликованной в Telegram-канале российского МИД.
Как пишет представитель МИД, основание изучить британские корни германского нацизма дают работы известных ученых из Британии, в том числе философа Томаса Карлейля, "расового теоретика" Хьюстона Чемберлена и двоюродного брата ученого Чарльза Дарвина и основоположника псевдо-науки "евгеники" о селекции человека Френсиса Гальтона.
"Сама теория расизма была изобретена англичанами. Расовая антропология в конце XIX века считалась официальной наукой, которая систематизировала людей по различным антропологическим принципам. Кузен Дарвина Фрэнсис Гальтон стал основоположником так называемой евгеники – лженауки о человеческой селекции для выращивания идеальной расы", - добавила Захарова.
Также Захарова призвала Лондон рассекретить документы о визите для переговоров в Британию в 1941 году заместителя Адольфа Гитлера по партии Рудольфа Гесса.
"Те события, которые сейчас разворачиваются на Украине, очевидно, являются логическим развитием плана "Немыслимое" (планы США и Великобритании, разработанные в 1945 году, основной целью которых было вытеснение советских войск из Польши и организация обороны британских островов в случае вторжения в Западную Европу советских войск - ред.)", - отметила представитель российского МИД.
По ее словам, сейчас киевский режим при помощи Запада пытается достичь цели, которую ставили перед собой "британские идеологи расовой чистоты и их гитлеровские последователи": это освобождение "жизненного пространства".
"А фразу про "империалистический фашизм" нынешний глава Форин Офиса Дэвид Лэмми, пожалуй, не сам придумал. Он просто использовал устойчивое выражение, характеризующее британскую историю. У кого что болит, как говорится", - заключила Захарова.