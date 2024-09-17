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Девятерых красноярцев задержали после гибели пациентов от капельниц - РИА Новости, 17.09.2024
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06:35 17.09.2024 (обновлено: 09:25 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/zaderzhanie-1973094520.html
Девятерых красноярцев задержали после гибели пациентов от капельниц
Девятерых красноярцев задержали после гибели пациентов от капельниц - РИА Новости, 17.09.2024
Девятерых красноярцев задержали после гибели пациентов от капельниц
Девять человек задержаны в Красноярском крае после смерти от капельниц троих пациентов, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей, возбуждено... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T06:35
2024-09-17T09:25
красноярский край
россия
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Девять человек задержаны в Красноярском крае после смерти от капельниц троих пациентов, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей, возбуждено уголовное дело, сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале. "Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении девяти членов организованной группы, незаконно оказывавших на территории Красноярска и Красноярского края медицинские услуги по лечению лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом, повлекшие наступление смерти трех человек (часть 3 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, подозреваемые предлагали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости. Для этого использовались капельницы, содержащие психотропные и сильнодействующие препараты. В результате три человека скончались. Отмечается, что в ходе обысков изъяты медицинские препараты и интересующая следствие документация. "В настоящее время следствием устанавливаются иные участники организованной группы, а также пациенты, пострадавшие от их незаконной деятельности.", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240914/moskva-1972752613.html
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красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Красноярский край, Россия, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Девятерых красноярцев задержали после гибели пациентов от капельниц

В Красноярском крае задержали девять человек после смерти пациентов от капельниц

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramДевять человек задержаны в Красноярском крае после смерти от капельниц троих пациентов, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей
Девять человек задержаны в Красноярском крае после смерти от капельниц троих пациентов, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Девять человек задержаны в Красноярском крае после смерти от капельниц троих пациентов, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Девять человек задержаны в Красноярском крае после смерти от капельниц троих пациентов, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей, возбуждено уголовное дело, сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.
"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении девяти членов организованной группы, незаконно оказывавших на территории Красноярска и Красноярского края медицинские услуги по лечению лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом, повлекшие наступление смерти трех человек (часть 3 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, подозреваемые предлагали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости. Для этого использовались капельницы, содержащие психотропные и сильнодействующие препараты. В результате три человека скончались.
Отмечается, что в ходе обысков изъяты медицинские препараты и интересующая следствие документация.
"В настоящее время следствием устанавливаются иные участники организованной группы, а также пациенты, пострадавшие от их незаконной деятельности.", - добавили в ведомстве.
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