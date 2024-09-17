https://ria.ru/20240917/zaderzhanie-1973094520.html

Девятерых красноярцев задержали после гибели пациентов от капельниц

Девятерых красноярцев задержали после гибели пациентов от капельниц - РИА Новости, 17.09.2024

Девятерых красноярцев задержали после гибели пациентов от капельниц

Девять человек задержаны в Красноярском крае после смерти от капельниц троих пациентов, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей, возбуждено... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T06:35

2024-09-17T06:35

2024-09-17T09:25

красноярский край

россия

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Девять человек задержаны в Красноярском крае после смерти от капельниц троих пациентов, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей, возбуждено уголовное дело, сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале. "Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении девяти членов организованной группы, незаконно оказывавших на территории Красноярска и Красноярского края медицинские услуги по лечению лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом, повлекшие наступление смерти трех человек (часть 3 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, подозреваемые предлагали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости. Для этого использовались капельницы, содержащие психотропные и сильнодействующие препараты. В результате три человека скончались. Отмечается, что в ходе обысков изъяты медицинские препараты и интересующая следствие документация. "В настоящее время следствием устанавливаются иные участники организованной группы, а также пациенты, пострадавшие от их незаконной деятельности.", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240914/moskva-1972752613.html

https://ria.ru/20240916/otravlenie-1972985980.html

красноярский край

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красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия