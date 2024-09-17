https://ria.ru/20240917/yaroslavl-1973292765.html
В Ярославле загорелся склад
В Ярославле загорелся склад - РИА Новости, 17.09.2024
В Ярославле загорелся склад
Одноэтажное здание площадью 450 квадратных метров, предварительно, являющееся складом с покрышками и горюче-смазочными материалами, горит в Ярославле, сообщила... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T23:18
2024-09-17T23:18
2024-09-17T23:18
происшествия
ярославль
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Одноэтажное здание площадью 450 квадратных метров, предварительно, являющееся складом с покрышками и горюче-смазочными материалами, горит в Ярославле, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области. В соцсетях появились фото и видео пожара в районе Брагино в Ярославле. Столб дыма виден издалека. Жители Брагино жалуются на едкий запах. "На улице Механизаторов 16 А горит одноэтажное здание размерами 30 на 15 метров, горение происходит по всей площади. Предварительно, здание является складом, горят покрышки и ГСМ", - сказала представитель ведомства. Собеседница отметила, что данные о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20240916/pozhary-1973079087.html
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происшествия, ярославль, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославль, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославле загорелся склад
В Ярославле горит склад с покрышками и ГСМ площадью 450 квадратных метров