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Комплексный подход к озеленению городов внедрят на Ямале - РИА Новости, 17.09.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:08 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/yamal-1973190957.html
Комплексный подход к озеленению городов внедрят на Ямале
Комплексный подход к озеленению городов внедрят на Ямале - РИА Новости, 17.09.2024
Комплексный подход к озеленению городов внедрят на Ямале
Комплексную программу по озеленению территорий с привлечением ученых реализуют в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:08
2024-09-17T15:08
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
пуровский район
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Комплексную программу по озеленению территорий с привлечением ученых реализуют в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство региона. Внедрение новых подходов к озеленению обсуждалось на Совете глав, прошедшем в понедельник. "Озеленение напрямую влияет на облик наших городов, поэтому очень важно, чтобы оно было качественным. Это не самое затратное в благоустройстве наших городов и поселков, но при этом требующее умного подхода. Мы находимся в суровом климате, не все деревья и кустарники приживаются. Если заниматься правильно, то климат перестает быть проблемой. Масштабируем опыт Пуровского района, где эта работа ведется качественно", - приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Артюхова. По словам заместителя губернатора Андрея Гаранина, суть комплексной программы по озеленению общественных пространств в привлечении ученых. Так, этим летом преподаватели Уральского государственного лесотехнического университета посетили все муниципальные образования, 23 сотрудника администраций городов и районов прошли обучение. По данным властей, до конца года на основании летних исследований специалисты университета разработают рекомендации по посадке и содержанию зеленых насаждений, которыми будут руководствоваться в работе ямальские специалисты, соответствующие изменения будут внесены в правила благоустройства населенных пунктов. Планируется, что в рекомендациях будут отражены оптимальные сроки посадочных работ, технология и особенности их проведения. Также ученые определят виды деревьев и кустарников, подходящих для высадки на Ямале, и сделают особый акцент на уходе за деревьями и кустарниками.
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ямал, пуровский район, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Пуровский район, Дмитрий Артюхов

Комплексный подход к озеленению городов внедрят на Ямале

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Салехард
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Комплексную программу по озеленению территорий с привлечением ученых реализуют в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство региона.
Внедрение новых подходов к озеленению обсуждалось на Совете глав, прошедшем в понедельник.
"Озеленение напрямую влияет на облик наших городов, поэтому очень важно, чтобы оно было качественным. Это не самое затратное в благоустройстве наших городов и поселков, но при этом требующее умного подхода. Мы находимся в суровом климате, не все деревья и кустарники приживаются. Если заниматься правильно, то климат перестает быть проблемой. Масштабируем опыт Пуровского района, где эта работа ведется качественно", - приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Артюхова.
По словам заместителя губернатора Андрея Гаранина, суть комплексной программы по озеленению общественных пространств в привлечении ученых. Так, этим летом преподаватели Уральского государственного лесотехнического университета посетили все муниципальные образования, 23 сотрудника администраций городов и районов прошли обучение.
По данным властей, до конца года на основании летних исследований специалисты университета разработают рекомендации по посадке и содержанию зеленых насаждений, которыми будут руководствоваться в работе ямальские специалисты, соответствующие изменения будут внесены в правила благоустройства населенных пунктов. Планируется, что в рекомендациях будут отражены оптимальные сроки посадочных работ, технология и особенности их проведения. Также ученые определят виды деревьев и кустарников, подходящих для высадки на Ямале, и сделают особый акцент на уходе за деревьями и кустарниками.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалПуровский районДмитрий Артюхов
 
 
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