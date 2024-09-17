https://ria.ru/20240917/yamal-1973190957.html

Комплексный подход к озеленению городов внедрят на Ямале

Комплексный подход к озеленению городов внедрят на Ямале - РИА Новости, 17.09.2024

Комплексный подход к озеленению городов внедрят на Ямале

Комплексную программу по озеленению территорий с привлечением ученых реализуют в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:08

2024-09-17T15:08

2024-09-17T15:08

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

пуровский район

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Комплексную программу по озеленению территорий с привлечением ученых реализуют в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство региона. Внедрение новых подходов к озеленению обсуждалось на Совете глав, прошедшем в понедельник. "Озеленение напрямую влияет на облик наших городов, поэтому очень важно, чтобы оно было качественным. Это не самое затратное в благоустройстве наших городов и поселков, но при этом требующее умного подхода. Мы находимся в суровом климате, не все деревья и кустарники приживаются. Если заниматься правильно, то климат перестает быть проблемой. Масштабируем опыт Пуровского района, где эта работа ведется качественно", - приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Артюхова. По словам заместителя губернатора Андрея Гаранина, суть комплексной программы по озеленению общественных пространств в привлечении ученых. Так, этим летом преподаватели Уральского государственного лесотехнического университета посетили все муниципальные образования, 23 сотрудника администраций городов и районов прошли обучение. По данным властей, до конца года на основании летних исследований специалисты университета разработают рекомендации по посадке и содержанию зеленых насаждений, которыми будут руководствоваться в работе ямальские специалисты, соответствующие изменения будут внесены в правила благоустройства населенных пунктов. Планируется, что в рекомендациях будут отражены оптимальные сроки посадочных работ, технология и особенности их проведения. Также ученые определят виды деревьев и кустарников, подходящих для высадки на Ямале, и сделают особый акцент на уходе за деревьями и кустарниками.

https://ria.ru/20240829/yamal-1969309160.html

ямал

пуровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, пуровский район, дмитрий артюхов