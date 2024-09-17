Рейтинг@Mail.ru
В Якутии начали проверку после перевозки лося на вертолете - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/yakutiya-1973204530.html
В Якутии начали проверку после перевозки лося на вертолете
В Якутии начали проверку после перевозки лося на вертолете - РИА Новости, 17.09.2024
В Якутии начали проверку после перевозки лося на вертолете
Проверка начата в Якутии из-за перевозки лося на вертолете Robinson-44, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:58
2024-09-17T15:58
происшествия
россия
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973204112_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_73085bc0b12b866e574cc7c3e63ceff9.jpg
ЯКУТСК, 17 сен - РИА Новости. Проверка начата в Якутии из-за перевозки лося на вертолете Robinson-44, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале. Отмечается, что в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о возможной перевозке в Якутии крупнорогатого скота на воздушном судне Robinson-44, "не отвечающей требованиям безопасности полетов". "По указанному факту транспортной прокуратурой организована проверка в целях выявления возможной незаконной охоты и исполнения законодательства в сфере безопасности полетов", - говорится в сообщении. На фотографии в телеграм-канале ведомства к вертолету в небе веревкой привязан лось.
https://ria.ru/20240827/avariya-1968862463.html
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973204112_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_1d98d7f2515f9da65c9abbac3bce5fa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии начали проверку после перевозки лося на вертолете

В Якутии начата проверка из-за перевозки лося на вертолете Robinson-44

© @sakhahunter/TelegramПеревозка лося на вертолете Robinson-44 в Якутии
Перевозка лося на вертолете Robinson-44 в Якутии - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© @sakhahunter/Telegram
Перевозка лося на вертолете Robinson-44 в Якутии
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 17 сен - РИА Новости. Проверка начата в Якутии из-за перевозки лося на вертолете Robinson-44, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
Отмечается, что в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о возможной перевозке в Якутии крупнорогатого скота на воздушном судне Robinson-44, "не отвечающей требованиям безопасности полетов".
"По указанному факту транспортной прокуратурой организована проверка в целях выявления возможной незаконной охоты и исполнения законодательства в сфере безопасности полетов", - говорится в сообщении.
На фотографии в телеграм-канале ведомства к вертолету в небе веревкой привязан лось.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
В Саратовской области автомобиль обкома КПРФ сбил лосиху
27 августа, 23:30
 
ПроисшествияРоссияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала