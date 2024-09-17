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В Якутии начали проверку после перевозки лося на вертолете

В Якутии начали проверку после перевозки лося на вертолете - РИА Новости, 17.09.2024

В Якутии начали проверку после перевозки лося на вертолете

Проверка начата в Якутии из-за перевозки лося на вертолете Robinson-44, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:58

2024-09-17T15:58

2024-09-17T15:58

происшествия

россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 17 сен - РИА Новости. Проверка начата в Якутии из-за перевозки лося на вертолете Robinson-44, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале. Отмечается, что в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о возможной перевозке в Якутии крупнорогатого скота на воздушном судне Robinson-44, "не отвечающей требованиям безопасности полетов". "По указанному факту транспортной прокуратурой организована проверка в целях выявления возможной незаконной охоты и исполнения законодательства в сфере безопасности полетов", - говорится в сообщении. На фотографии в телеграм-канале ведомства к вертолету в небе веревкой привязан лось.

https://ria.ru/20240827/avariya-1968862463.html

россия

республика саха (якутия)

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происшествия, россия, республика саха (якутия)