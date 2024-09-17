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В России начались продажи iPhone 16 - РИА Новости, 17.09.2024
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22:52 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/wildberries-1973291019.html
В России начались продажи iPhone 16
В России начались продажи iPhone 16 - РИА Новости, 17.09.2024
В России начались продажи iPhone 16
Первые продажи iPhone 16 и других новинок Apple начались в России, их запустил маркетплейс Wildberries - доставка товаров запланирована на 21 сентября, обратил... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:52
2024-09-17T22:52
экономика
технологии
сша
apple
wildberries
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Первые продажи iPhone 16 и других новинок Apple начались в России, их запустил маркетплейс Wildberries - доставка товаров запланирована на 21 сентября, обратил внимание корреспондент РИА Новости. На сайте маркетплейса появился раздел, где собраны все предложения по новым товарам Apple: смартфоны, наушники, смарт-часы и аксессуары - чехлы, ремешки для часов и другое. Цены на новые смартфоны на маркетплейсе начинаются от 267 тысяч рублей - за эту сумму можно приобрести iPhone 16 Pro на 128 гигабайт. Модель представлена в четырех цветах: Desert, Natural Titanium, Black Titanium и White Titanium. Самой дорогой моделью смартфона Apple, представленной на маркетплейсе, стал iPhone 16 Pro Max с объемом памяти в 1 терабайт. Его стоимость составляет почти 398 тысяч рублей. Отдельно на маркетплейсе выделена страница с подешевевшими моделями смартфонов Apple прошлых лет. Так, iPhone 15 можно купить со скидкой в 48% за 72 тысячи рублей, а iPhone 15 Pro Max - со скидкой в 34% за 124 тысячи рублей. "Традиционно мы внимательно отслеживаем новинки Apple, которые пользуются особым интересом, и стараемся в максимально сжатые сроки удовлетворить спрос. Ориентируемся, что уже 21 сентября первые покупатели получат новинки", - прокомментировал РИА Новости руководитель направления электроника Wildberries Алексей Зайцев. Американская компания Apple в сентября представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации. Стоимость устройств в США составит от 799 долларов за Apple 16 и от 899 долларов за Apple 16 Plus, от 999 долларов за Apple 16 Pro и от 1199 долларов за Apple 16 Pro Max.
https://ria.ru/20240909/apple-1971705388.html
https://ria.ru/20240913/wildberries-1972630683.html
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экономика, технологии, сша, apple, wildberries, россия
Экономика, Технологии, США, Apple, Wildberries, Россия
В России начались продажи iPhone 16

Wildberries запустил в России первые продажи iPhone 16 и других новинок Apple

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Wildberries
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Пункт выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Первые продажи iPhone 16 и других новинок Apple начались в России, их запустил маркетплейс Wildberries - доставка товаров запланирована на 21 сентября, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
На сайте маркетплейса появился раздел, где собраны все предложения по новым товарам Apple: смартфоны, наушники, смарт-часы и аксессуары - чехлы, ремешки для часов и другое.
Новый iPhone 16 представлен в штаб-квартире Apple в Калифорнии. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Apple представила обновленную линейку iPhone 16
9 сентября, 21:45
Цены на новые смартфоны на маркетплейсе начинаются от 267 тысяч рублей - за эту сумму можно приобрести iPhone 16 Pro на 128 гигабайт. Модель представлена в четырех цветах: Desert, Natural Titanium, Black Titanium и White Titanium. Самой дорогой моделью смартфона Apple, представленной на маркетплейсе, стал iPhone 16 Pro Max с объемом памяти в 1 терабайт. Его стоимость составляет почти 398 тысяч рублей.
Отдельно на маркетплейсе выделена страница с подешевевшими моделями смартфонов Apple прошлых лет. Так, iPhone 15 можно купить со скидкой в 48% за 72 тысячи рублей, а iPhone 15 Pro Max - со скидкой в 34% за 124 тысячи рублей.
"Традиционно мы внимательно отслеживаем новинки Apple, которые пользуются особым интересом, и стараемся в максимально сжатые сроки удовлетворить спрос. Ориентируемся, что уже 21 сентября первые покупатели получат новинки", - прокомментировал РИА Новости руководитель направления электроника Wildberries Алексей Зайцев.
Американская компания Apple в сентября представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации. Стоимость устройств в США составит от 799 долларов за Apple 16 и от 899 долларов за Apple 16 Plus, от 999 долларов за Apple 16 Pro и от 1199 долларов за Apple 16 Pro Max.
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Wildberries прокомментировал сообщения о комиссии за доставку в ПВЗ
13 сентября, 23:07
 
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