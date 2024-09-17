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Украинские СМИ сообщили о взрывах на окраине Кропивницкого

Украинские СМИ сообщили о взрывах на окраине Кропивницкого - РИА Новости, 17.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах на окраине Кропивницкого

Взрывы прогремели на окраине города Кропивницкий, расположенного в Кировоградской области на Украине, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T23:26

2024-09-17T23:26

2024-09-17T23:26

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели на окраине города Кропивницкий, расположенного в Кировоградской области на Украине, сообщает местное издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах на окраине Кропивницкого", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее во вторник то же издание сообщало о взрыве в Николаеве. Украинский телеканал "24 Канал" сообщил о взрыве в Сумах на северо-востоке Украины. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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в мире, украина, россия, кировоградская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, страна.ua, запорожская областная государственная администрация