https://ria.ru/20240917/vzryv-1973223438.html
Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Сумах - РИА Новости, 17.09.2024
Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Сумах
Очередной взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:15
2024-09-17T17:15
2024-09-17T17:15
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее во вторник телеканал сообщал о взрывах в Сумах. "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении. На данный момент в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, украина, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Сумах
"Общественное": в Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги