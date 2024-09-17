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Выставка трофейной техники НАТО в Новосибирске - РИА Новости, 17.09.2024
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21:15 17.09.2024 (обновлено: 21:22 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/vystavka-1973240044.html
Выставка трофейной техники НАТО в Новосибирске
Выставка трофейной техники НАТО в Новосибирске - РИА Новости, 17.09.2024
Выставка трофейной техники НАТО в Новосибирске
В Новосибирске открылась выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженной и захваченной в ходе СВО. Экспонаты выставки — в фотоленте... РИА Новости, 17.09.2024
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фото
безопасность
новосибирск
сша
горно-алтайск
нато
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В Новосибирске открылась выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженной и захваченной в ходе СВО. Экспонаты выставки — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Безопасность, Новосибирск, США, Горно-Алтайск, НАТО

Выставка трофейной техники НАТО в Новосибирске

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В Новосибирске открылась выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженной и захваченной в ходе СВО. Экспонаты выставки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Передвижная экспозиция "Сила V правде - гордость и победа" работает на площади Пименова с 13 по 22 сентября для всех желающих с 10.00 до 21.00 по местному времени.

Посетители осматривают выставку Сила V правде - гордость и победа на площади Пименова в Новосибирске

Передвижная экспозиция "Сила V правде - гордость и победа" работает на площади Пименова с 13 по 22 сентября для всех желающих с 10.00 до 21.00 по местному времени.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Экспонаты прибыли в Новосибирск из Горно-Алтайска, а затем захваченные в ходе СВО машины смогут увидеть жители Сургута и Нового Уренгоя.

Посетители осматривает выставку Сила V правде - гордость и победа на площади Пименова в Новосибирске

Экспонаты прибыли в Новосибирск из Горно-Алтайска, а затем захваченные в ходе СВО машины смогут увидеть жители Сургута и Нового Уренгоя.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На выставке представлены трофейное вооружение и военная техника стран НАТО, уничтоженные и захваченные военнослужащими группировки войск "Центр".

Посетитель осматривает выставку Сила V правде - гордость и победа на площади Пименова в Новосибирске

На выставке представлены трофейное вооружение и военная техника стран НАТО, уничтоженные и захваченные военнослужащими группировки войск "Центр".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На уличной экспозиции представлены танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и другие.

Посетители осматривают выставку Сила V правде - гордость и победа на площади Пименова в Новосибирске

На уличной экспозиции представлены танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и другие.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Отдельная площадка посвящена стрелковому вооружению.

Посетители осматривают выставку Сила V правде - гордость и победа на площади Пименова в Новосибирске

Отдельная площадка посвящена стрелковому вооружению.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Рекорд посещаемости выставки был установлен 14 сентября — на нее пришли 23 тысячи человек.

Посетитель осматривает выставку Сила V правде - гордость и победа на площади Пименова в Новосибирске

Рекорд посещаемости выставки был установлен 14 сентября — на нее пришли 23 тысячи человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Посетители осматривают выставку "Сила V правде - гордость и победа" на площади Пименова в Новосибирске.

Посетители осматривает выставку Сила V правде - гордость и победа на площади Пименова в Новосибирске

Посетители осматривают выставку "Сила V правде - гордость и победа" на площади Пименова в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На выставке демонстрируются более 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62 мм пистолет и пулемет Браунинга (США), 5,56 мм штурмовая винтовка М-16 (США), украинский 40-мм гранатомет УАГ-40, элементы противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция), которые можно подержать в руках и сфотографироваться.

Посетители осматривают выставку Сила V правде - гордость и победа на площади Пименова в Новосибирске

На выставке демонстрируются более 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62 мм пистолет и пулемет Браунинга (США), 5,56 мм штурмовая винтовка М-16 (США), украинский 40-мм гранатомет УАГ-40, элементы противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция), которые можно подержать в руках и сфотографироваться.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде – гордость и победа" – совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов.

Посетители осматривают выставку Сила V правде - гордость и победа на площади Пименова в Новосибирске

Выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде – гордость и победа" – совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Передвижная экспозиция уже побывала в шести регионах страны, ее гостями стали свыше 670 тысяч человек.

Посетители осматривают выставку Сила V правде - гордость и победа на площади Пименова в Новосибирске

Передвижная экспозиция уже побывала в шести регионах страны, ее гостями стали свыше 670 тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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