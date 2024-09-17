https://ria.ru/20240917/vystavka-1973240044.html

Выставка трофейной техники НАТО в Новосибирске

Выставка трофейной техники НАТО в Новосибирске - РИА Новости, 17.09.2024

Выставка трофейной техники НАТО в Новосибирске

В Новосибирске открылась выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженной и захваченной в ходе СВО. Экспонаты выставки — в фотоленте... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T21:15

2024-09-17T21:15

2024-09-17T21:22

фото

безопасность

новосибирск

сша

горно-алтайск

нато

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В Новосибирске открылась выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженной и захваченной в ходе СВО. Экспонаты выставки — в фотоленте Ria.ru.

новосибирск

сша

горно-алтайск

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2024

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