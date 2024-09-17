Выставка трофейной техники НАТО в Новосибирске

Передвижная экспозиция "Сила V правде - гордость и победа" работает на площади Пименова с 13 по 22 сентября для всех желающих с 10.00 до 21.00 по местному времени.
Передвижная экспозиция "Сила V правде - гордость и победа" работает на площади Пименова с 13 по 22 сентября для всех желающих с 10.00 до 21.00 по местному времени.
Экспонаты прибыли в Новосибирск из Горно-Алтайска, а затем захваченные в ходе СВО машины смогут увидеть жители Сургута и Нового Уренгоя.
Экспонаты прибыли в Новосибирск из Горно-Алтайска, а затем захваченные в ходе СВО машины смогут увидеть жители Сургута и Нового Уренгоя.
На выставке представлены трофейное вооружение и военная техника стран НАТО, уничтоженные и захваченные военнослужащими группировки войск "Центр".
На выставке представлены трофейное вооружение и военная техника стран НАТО, уничтоженные и захваченные военнослужащими группировки войск "Центр".
На уличной экспозиции представлены танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и другие.
На уличной экспозиции представлены танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и другие.
Отдельная площадка посвящена стрелковому вооружению.
Отдельная площадка посвящена стрелковому вооружению.
Рекорд посещаемости выставки был установлен 14 сентября — на нее пришли 23 тысячи человек.
Рекорд посещаемости выставки был установлен 14 сентября — на нее пришли 23 тысячи человек.
Посетители осматривают выставку "Сила V правде - гордость и победа" на площади Пименова в Новосибирске.
Посетители осматривают выставку "Сила V правде - гордость и победа" на площади Пименова в Новосибирске.
На выставке демонстрируются более 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62 мм пистолет и пулемет Браунинга (США), 5,56 мм штурмовая винтовка М-16 (США), украинский 40-мм гранатомет УАГ-40, элементы противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция), которые можно подержать в руках и сфотографироваться.
На выставке демонстрируются более 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62 мм пистолет и пулемет Браунинга (США), 5,56 мм штурмовая винтовка М-16 (США), украинский 40-мм гранатомет УАГ-40, элементы противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция), которые можно подержать в руках и сфотографироваться.
Выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде – гордость и победа" – совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов.
Выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде – гордость и победа" – совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов.
Передвижная экспозиция уже побывала в шести регионах страны, ее гостями стали свыше 670 тысяч человек.
Передвижная экспозиция уже побывала в шести регионах страны, ее гостями стали свыше 670 тысяч человек.