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Компании из Югры представили свои товары на выставке WorldFood Moscow - РИА Новости, 17.09.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:45 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/vystavka-1973232135.html
Компании из Югры представили свои товары на выставке WorldFood Moscow
Компании из Югры представили свои товары на выставке WorldFood Moscow - РИА Новости, 17.09.2024
Компании из Югры представили свои товары на выставке WorldFood Moscow
Югорские товаропроизводители представили свою продукцию на 33-й Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow, которая проходит с 17 по 20... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:45
2024-09-17T17:45
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
роман колупаев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Югорские товаропроизводители представили свою продукцию на 33-й Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow, которая проходит с 17 по 20 сентября в Московской области, сообщает Фонд развития Югры. "WorldFood – это серьезная площадка заявить и презентовать себя, найти новые точки сбыта и повысить узнаваемость бренда "Сделано в Югре". Важно, что органическая продукция югорских товаропроизводителей будет использоваться шеф-поварами для приготовления блюд в кулинарном марафоне в рамках проведения выставки", – приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда Романа Колупаева. В общей сложности на выставке Ханты-Мансийский автономный округ представляют девять товаропроиводителей, на коллективном стенде Югры гости могут ознакомиться с продукцией из дикоросов, кондитерскими изделиями, рыбными и мясными консервами, рыбной продукцией, готовыми блюдами, колбасными изделиями и продукцией, отмеченной знаками "Органик" и "Халяль". Также югорские компании примут участие в дегустационном конкурсе "Продукт года", который определит лучшие по качеству продукты питания, представленные на российском рынке.
https://ria.ru/20240906/yugra-1971099938.html
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ханты-мансийский автономный округ, роман колупаев
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Роман Колупаев

Компании из Югры представили свои товары на выставке WorldFood Moscow

© Фото : Фонд развития ЮгрыКомпании из Югры представили свои товары на выставке WorldFood Moscow
Компании из Югры представили свои товары на выставке WorldFood Moscow - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Фонд развития Югры
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Югорские товаропроизводители представили свою продукцию на 33-й Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow, которая проходит с 17 по 20 сентября в Московской области, сообщает Фонд развития Югры.
"WorldFood – это серьезная площадка заявить и презентовать себя, найти новые точки сбыта и повысить узнаваемость бренда "Сделано в Югре". Важно, что органическая продукция югорских товаропроизводителей будет использоваться шеф-поварами для приготовления блюд в кулинарном марафоне в рамках проведения выставки", – приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда Романа Колупаева.
В общей сложности на выставке Ханты-Мансийский автономный округ представляют девять товаропроиводителей, на коллективном стенде Югры гости могут ознакомиться с продукцией из дикоросов, кондитерскими изделиями, рыбными и мясными консервами, рыбной продукцией, готовыми блюдами, колбасными изделиями и продукцией, отмеченной знаками "Органик" и "Халяль". Также югорские компании примут участие в дегустационном конкурсе "Продукт года", который определит лучшие по качеству продукты питания, представленные на российском рынке.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округРоман Колупаев
 
 
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