https://ria.ru/20240917/vystavka-1973232135.html

Компании из Югры представили свои товары на выставке WorldFood Moscow

Компании из Югры представили свои товары на выставке WorldFood Moscow - РИА Новости, 17.09.2024

Компании из Югры представили свои товары на выставке WorldFood Moscow

Югорские товаропроизводители представили свою продукцию на 33-й Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow, которая проходит с 17 по 20... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:45

2024-09-17T17:45

2024-09-17T17:45

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

роман колупаев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Югорские товаропроизводители представили свою продукцию на 33-й Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow, которая проходит с 17 по 20 сентября в Московской области, сообщает Фонд развития Югры. "WorldFood – это серьезная площадка заявить и презентовать себя, найти новые точки сбыта и повысить узнаваемость бренда "Сделано в Югре". Важно, что органическая продукция югорских товаропроизводителей будет использоваться шеф-поварами для приготовления блюд в кулинарном марафоне в рамках проведения выставки", – приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда Романа Колупаева. В общей сложности на выставке Ханты-Мансийский автономный округ представляют девять товаропроиводителей, на коллективном стенде Югры гости могут ознакомиться с продукцией из дикоросов, кондитерскими изделиями, рыбными и мясными консервами, рыбной продукцией, готовыми блюдами, колбасными изделиями и продукцией, отмеченной знаками "Органик" и "Халяль". Также югорские компании примут участие в дегустационном конкурсе "Продукт года", который определит лучшие по качеству продукты питания, представленные на российском рынке.

https://ria.ru/20240906/yugra-1971099938.html

ханты-мансийский автономный округ

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ханты-мансийский автономный округ, роман колупаев