https://ria.ru/20240917/vystavka-1973232135.html
Компании из Югры представили свои товары на выставке WorldFood Moscow
Компании из Югры представили свои товары на выставке WorldFood Moscow - РИА Новости, 17.09.2024
Компании из Югры представили свои товары на выставке WorldFood Moscow
Югорские товаропроизводители представили свою продукцию на 33-й Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow, которая проходит с 17 по 20... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:45
2024-09-17T17:45
2024-09-17T17:45
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
роман колупаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973228073_0:347:768:779_1920x0_80_0_0_2727051d42656c0c2a97006ddc2da6e8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Югорские товаропроизводители представили свою продукцию на 33-й Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow, которая проходит с 17 по 20 сентября в Московской области, сообщает Фонд развития Югры. "WorldFood – это серьезная площадка заявить и презентовать себя, найти новые точки сбыта и повысить узнаваемость бренда "Сделано в Югре". Важно, что органическая продукция югорских товаропроизводителей будет использоваться шеф-поварами для приготовления блюд в кулинарном марафоне в рамках проведения выставки", – приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда Романа Колупаева. В общей сложности на выставке Ханты-Мансийский автономный округ представляют девять товаропроиводителей, на коллективном стенде Югры гости могут ознакомиться с продукцией из дикоросов, кондитерскими изделиями, рыбными и мясными консервами, рыбной продукцией, готовыми блюдами, колбасными изделиями и продукцией, отмеченной знаками "Органик" и "Халяль". Также югорские компании примут участие в дегустационном конкурсе "Продукт года", который определит лучшие по качеству продукты питания, представленные на российском рынке.
https://ria.ru/20240906/yugra-1971099938.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973228073_0:308:768:884_1920x0_80_0_0_a8fbb4b13bda770b4c961b6ac8b74a52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, роман колупаев
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Роман Колупаев