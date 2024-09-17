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В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России - РИА Новости, 17.09.2024
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06:49 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/vto-1973094981.html
В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России
В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России - РИА Новости, 17.09.2024
В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России
Всемирная торговая организация (ВТО) продолжает играть позитивную роль для России даже в нынешних обстоятельствах, заявила РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T06:49
2024-09-17T06:49
россия
всемирная торговая организация (вто)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
брикс
экономика
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ЖЕНЕВА, 17 сен - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) продолжает играть позитивную роль для России даже в нынешних обстоятельствах, заявила РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова. "ВТО сыграла положительную роль даже в тех обстоятельствах, в которых мы находимся сейчас, потому что она обеспечила нам возможность быстро диверсифицировать торговлю и быстро переключиться с одних рынков на другие", - сказала она в кулуарах сессии "Re-BRICSing: Ожидания от торговли", организованной российским Центром экспертизы по вопросам ВТО в рамках Общественного форума ВТО. Ранее в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ВТО Николай Платонов заявил, что усиление роли Всемирной торговой организации в регулировании мировой торговли является приоритетной задачей России, и что Россия ничего не выиграет от выхода из ВТО.
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россия, всемирная торговая организация (вто), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), брикс, экономика
Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), БРИКС, Экономика
В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России

МЭР: ВТО продолжает играть позитивную роль даже в нынешних обстоятельствах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 17 сен - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) продолжает играть позитивную роль для России даже в нынешних обстоятельствах, заявила РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.
"ВТО сыграла положительную роль даже в тех обстоятельствах, в которых мы находимся сейчас, потому что она обеспечила нам возможность быстро диверсифицировать торговлю и быстро переключиться с одних рынков на другие", - сказала она в кулуарах сессии "Re-BRICSing: Ожидания от торговли", организованной российским Центром экспертизы по вопросам ВТО в рамках Общественного форума ВТО.
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Ранее в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ВТО Николай Платонов заявил, что усиление роли Всемирной торговой организации в регулировании мировой торговли является приоритетной задачей России, и что Россия ничего не выиграет от выхода из ВТО.
 
РоссияВсемирная торговая организация (ВТО)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)БРИКСЭкономика
 
 
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