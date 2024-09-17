https://ria.ru/20240917/vto-1973094981.html

В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России

В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России - РИА Новости, 17.09.2024

В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России

Всемирная торговая организация (ВТО) продолжает играть позитивную роль для России даже в нынешних обстоятельствах, заявила РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T06:49

2024-09-17T06:49

2024-09-17T06:49

россия

всемирная торговая организация (вто)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

брикс

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/07/1550390756_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_2b23ac5be06254b3637a7f6f2e81c8e1.jpg

ЖЕНЕВА, 17 сен - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) продолжает играть позитивную роль для России даже в нынешних обстоятельствах, заявила РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова. "ВТО сыграла положительную роль даже в тех обстоятельствах, в которых мы находимся сейчас, потому что она обеспечила нам возможность быстро диверсифицировать торговлю и быстро переключиться с одних рынков на другие", - сказала она в кулуарах сессии "Re-BRICSing: Ожидания от торговли", организованной российским Центром экспертизы по вопросам ВТО в рамках Общественного форума ВТО. Ранее в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ВТО Николай Платонов заявил, что усиление роли Всемирной торговой организации в регулировании мировой торговли является приоритетной задачей России, и что Россия ничего не выиграет от выхода из ВТО.

https://ria.ru/20240410/eksport-1939128097.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, всемирная торговая организация (вто), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), брикс, экономика