https://ria.ru/20240917/vsu-1973279313.html

ВСУ атаковали Горловку с дроном-камикадзе

ВСУ атаковали Горловку с дроном-камикадзе - РИА Новости, 17.09.2024

ВСУ атаковали Горловку с дроном-камикадзе

Украинские войска атаковали Никитовский район Горловки с помощью дрона-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T20:58

2024-09-17T20:58

2024-09-17T20:58

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

россия

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска атаковали Никитовский район Горловки с помощью дрона-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240916/gorlovka-1973000739.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, россия, происшествия, вооруженные силы украины