https://ria.ru/20240917/vsu-1973262462.html
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 17.09.2024
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
ВСУ обстреляли из РСЗО Куйбышевский район Донецка, информация по пострадавшим уточняется. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:31
2024-09-17T19:31
2024-09-17T19:31
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. ВСУ обстреляли из РСЗО Куйбышевский район Донецка, информация по пострадавшим уточняется. Как передаёт корреспондент РИА Новости, снаряды разорвались вблизи автобусной остановки Стройдеталь на улице Куйбышева, где проходит оживленный транспортный поток. В радиусе 20 метров наблюдаются две воронки от снарядов. На месте обнаружены осколки, предположительно от снарядов РСЗО HIMАRS. Официальной информации о раненых пока нет. Очевидцы сообщают, что в результате взрывов оборваны троллейбусные и линии электропередачи, в нескольких домах выбиты стекла. Повреждение получил автомобиль двигавшейся по проезжей части в момент обстрела. Водитель не пострадал. Движение перекрыто сотрудниками полиции. "В машине ехал по этой улице, один осколок попал в радиатор, другой - в двигатель, третий - в стойку, короче повезло"- рассказал очевидец происшествия Дмитрий, Последствия обстрела на месте устраняют коммунальные службы.
https://ria.ru/20240917/donetsk-1973183462.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донецк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия, Россия
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли из РСЗО Куйбышевский район Донецка
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. ВСУ обстреляли из РСЗО Куйбышевский район Донецка, информация по пострадавшим уточняется.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, снаряды разорвались вблизи автобусной остановки Стройдеталь на улице Куйбышева, где проходит оживленный транспортный поток. В радиусе 20 метров наблюдаются две воронки от снарядов. На месте обнаружены осколки, предположительно от снарядов РСЗО HIMАRS.
Официальной информации о раненых пока нет. Очевидцы сообщают, что в результате взрывов оборваны троллейбусные и линии электропередачи, в нескольких домах выбиты стекла. Повреждение получил автомобиль двигавшейся по проезжей части в момент обстрела. Водитель не пострадал.
Движение перекрыто сотрудниками полиции.
"В машине ехал по этой улице, один осколок попал в радиатор, другой - в двигатель, третий - в стойку, короче повезло"- рассказал очевидец происшествия Дмитрий,
Последствия обстрела на месте устраняют коммунальные службы.