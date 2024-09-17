https://ria.ru/20240917/vsu-1973262462.html

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 17.09.2024

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

ВСУ обстреляли из РСЗО Куйбышевский район Донецка, информация по пострадавшим уточняется. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T19:31

2024-09-17T19:31

2024-09-17T19:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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донецк

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. ВСУ обстреляли из РСЗО Куйбышевский район Донецка, информация по пострадавшим уточняется. Как передаёт корреспондент РИА Новости, снаряды разорвались вблизи автобусной остановки Стройдеталь на улице Куйбышева, где проходит оживленный транспортный поток. В радиусе 20 метров наблюдаются две воронки от снарядов. На месте обнаружены осколки, предположительно от снарядов РСЗО HIMАRS. Официальной информации о раненых пока нет. Очевидцы сообщают, что в результате взрывов оборваны троллейбусные и линии электропередачи, в нескольких домах выбиты стекла. Повреждение получил автомобиль двигавшейся по проезжей части в момент обстрела. Водитель не пострадал. Движение перекрыто сотрудниками полиции. "В машине ехал по этой улице, один осколок попал в радиатор, другой - в двигатель, третий - в стойку, короче повезло"- рассказал очевидец происшествия Дмитрий, Последствия обстрела на месте устраняют коммунальные службы.

https://ria.ru/20240917/donetsk-1973183462.html

https://ria.ru/20240917/spetsoperatsiya-1973109210.html

донецкая народная республика

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россия

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донецк, происшествия, россия