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При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.09.2024
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Ленинского района Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:25
2024-09-17T19:25
2024-09-17T19:25
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донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Ленинского района Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "В Ленинском районе Донецка вследствие падения частей ракеты противника, сбитой системами ПВО, ранение средней степени тяжести получил мужчина 1986 года рождения ", - написал он. Как передает корреспондент РИА Новости, при обстреле частично обрушилась стена частного жилого дома. По словам очевидцев, в момент обстрела в доме находились люди, но они не пострадали. Также повреждены остекление и фасады не менее пяти соседних домов по улице Катеринича. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что за минувшие сутки ВСУ семь раз обстреляли территорию республики, выпустив 20 единиц различных боеприпасов. Ранения получил один мирный житель. Поврежден один жилой дом.
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
Пушилин: при обстреле ВСУ Ленинского района Донецка пострадал мирный житель