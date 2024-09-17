https://ria.ru/20240917/vsu-1973260809.html

При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель

При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.09.2024

При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Ленинского района Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T19:25

2024-09-17T19:25

2024-09-17T19:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Ленинского района Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "В Ленинском районе Донецка вследствие падения частей ракеты противника, сбитой системами ПВО, ранение средней степени тяжести получил мужчина 1986 года рождения ", - написал он. Как передает корреспондент РИА Новости, при обстреле частично обрушилась стена частного жилого дома. По словам очевидцев, в момент обстрела в доме находились люди, но они не пострадали. Также повреждены остекление и фасады не менее пяти соседних домов по улице Катеринича. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что за минувшие сутки ВСУ семь раз обстреляли территорию республики, выпустив 20 единиц различных боеприпасов. Ранения получил один мирный житель. Поврежден один жилой дом.

https://ria.ru/20240917/donetsk-1973183462.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, происшествия