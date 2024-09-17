Рейтинг@Mail.ru
Жительница Курской области рассказала о зверствах наемников из Грузии - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 17.09.2024 (обновлено: 16:49 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/vsu-1973207402.html
Жительница Курской области рассказала о зверствах наемников из Грузии
Жительница Курской области рассказала о зверствах наемников из Грузии - РИА Новости, 17.09.2024
Жительница Курской области рассказала о зверствах наемников из Грузии
Наемники из Грузии, напавшие в составе ВСУ на Курскую область, зверствовали в селах: бросали гранаты в подвалы, "и горло перерезали, и головы", рассказала... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:12
2024-09-17T16:49
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973210344_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f95f2208d891339730c2f2105e9061b5.jpg
КУРСК, 17 сен - РИА Новости. Наемники из Грузии, напавшие в составе ВСУ на Курскую область, зверствовали в селах: бросали гранаты в подвалы, "и горло перерезали, и головы", рассказала военным следователям эвакуированная жительница области. Кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости. По словам женщины, она эвакуировалась 12 августа. В пункте временного размещения (ПВР), где она находилась, земляки рассказали, что в составе ВСУ при нападении на Курскую область были в том числе грузины и поляки. "Когда уже были в ПВР, очевидцы, которых я знаю, (говорили - ред.), что очень зверствовали поляки и грузины. Заходили на Гончаровке в каждый дом, если там кого-то находили, то живым там никто не оставался. И говорили (знакомые - ред.), что в подвалы кидали гранаты, независимо есть там люди или нет... Грузины... очень любители были резать (мирных жителей - ред.) и горло перерезали, и головы", - рассказала женщина. Она добавила, что ВСУ специально уничтожали гражданские объекты: магазины и электроподстанции. Сведения зафиксировали военные следователи СК РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 17 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,2 тысячи военных, 119 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240902/kurskaya_oblast-1969881635.html
https://ria.ru/20240903/plennyy-1970127184.html
https://ria.ru/20240917/mkkk-1973130161.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Жительница Курской области о зверствах наемников в составе ВСУ
Военные из Грузии и Польши, в составе ВСУ напавшие на Курскую область, закидывали в подвалы гранаты и перерезали горло мирным жителям. Об этом военным следователям рассказала эвакуированная жительница региона. Кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости.
2024-09-17T16:12
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973210344_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2aa4d344eb20866feb1164cf5310506d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Курской области рассказала о зверствах наемников из Грузии

Жительница Курской области о зверствах наемников из Грузии: перерезали горло

Читать ria.ru в
КУРСК, 17 сен - РИА Новости. Наемники из Грузии, напавшие в составе ВСУ на Курскую область, зверствовали в селах: бросали гранаты в подвалы, "и горло перерезали, и головы", рассказала военным следователям эвакуированная жительница области.
Кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости.
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области
2 сентября, 05:25
По словам женщины, она эвакуировалась 12 августа. В пункте временного размещения (ПВР), где она находилась, земляки рассказали, что в составе ВСУ при нападении на Курскую область были в том числе грузины и поляки.
"Когда уже были в ПВР, очевидцы, которых я знаю, (говорили - ред.), что очень зверствовали поляки и грузины. Заходили на Гончаровке в каждый дом, если там кого-то находили, то живым там никто не оставался. И говорили (знакомые - ред.), что в подвалы кидали гранаты, независимо есть там люди или нет... Грузины... очень любители были резать (мирных жителей - ред.) и горло перерезали, и головы", - рассказала женщина.
Она добавила, что ВСУ специально уничтожали гражданские объекты: магазины и электроподстанции.
Сведения зафиксировали военные следователи СК РФ.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Пленный рассказал о работе с психологами перед атакой на Курскую область
3 сентября, 05:48
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 17 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,2 тысячи военных, 119 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Последствия украинских обстрелов в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
МККК ответил на приглашение Украины посетить Курскую область
Вчера, 11:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала