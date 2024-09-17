https://ria.ru/20240917/vsu-1973207402.html

Жительница Курской области рассказала о зверствах наемников из Грузии

Жительница Курской области рассказала о зверствах наемников из Грузии - РИА Новости, 17.09.2024

Жительница Курской области рассказала о зверствах наемников из Грузии

Наемники из Грузии, напавшие в составе ВСУ на Курскую область, зверствовали в селах: бросали гранаты в подвалы, "и горло перерезали, и головы", рассказала... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:12

2024-09-17T16:12

2024-09-17T16:49

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 17 сен - РИА Новости. Наемники из Грузии, напавшие в составе ВСУ на Курскую область, зверствовали в селах: бросали гранаты в подвалы, "и горло перерезали, и головы", рассказала военным следователям эвакуированная жительница области. Кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости. По словам женщины, она эвакуировалась 12 августа. В пункте временного размещения (ПВР), где она находилась, земляки рассказали, что в составе ВСУ при нападении на Курскую область были в том числе грузины и поляки. "Когда уже были в ПВР, очевидцы, которых я знаю, (говорили - ред.), что очень зверствовали поляки и грузины. Заходили на Гончаровке в каждый дом, если там кого-то находили, то живым там никто не оставался. И говорили (знакомые - ред.), что в подвалы кидали гранаты, независимо есть там люди или нет... Грузины... очень любители были резать (мирных жителей - ред.) и горло перерезали, и головы", - рассказала женщина. Она добавила, что ВСУ специально уничтожали гражданские объекты: магазины и электроподстанции. Сведения зафиксировали военные следователи СК РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 17 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,2 тысячи военных, 119 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240902/kurskaya_oblast-1969881635.html

https://ria.ru/20240903/plennyy-1970127184.html

https://ria.ru/20240917/mkkk-1973130161.html

россия

курская область

брянская область

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Жительница Курской области о зверствах наемников в составе ВСУ Военные из Грузии и Польши, в составе ВСУ напавшие на Курскую область, закидывали в подвалы гранаты и перерезали горло мирным жителям. Об этом военным следователям рассказала эвакуированная жительница региона. Кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости. 2024-09-17T16:12 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)