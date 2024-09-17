https://ria.ru/20240917/vsu-1973204345.html

Рогов заявил о хаосе с переброской войск в ВСУ

Рогов заявил о хаосе с переброской войск в ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024

Рогов заявил о хаосе с переброской войск в ВСУ

В рядах украинских войск в последнее время наблюдается хаос с переброской подразделений на различных участках фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:58

2024-09-17T15:58

2024-09-17T16:08

специальная военная операция на украине

курская область

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. В рядах украинских войск в последнее время наблюдается хаос с переброской подразделений на различных участках фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Идет хаос с переброской подразделений. Под покровом ночи на машинах с выключенными фарами, поездами, автобусами, грузовиками враг спешно перебрасывает силы с одного участка фронта на другой... Переброска может быть связана с попыткой не допустить обвала фронта, учитывая поступательное продвижение наших войск, так и желание ввести в заблуждение нашу разведку", - сказал Рогов. В частности, по его словам, с запорожского фронта сначала часть подразделений ВСУ перебросили к границам Курской области и на временно оккупированную боевиками ВСУ территорию, а теперь их выводят оттуда на покровское направление в ДНР, чтобы сдержать наступление российской армии. Ранее газета Politico со ссылкой на украинских солдат сообщила, что успехи российских сил по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений, которые ранее напали на Курскую область. Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на краматорском, купянском и торецком направлениях сложилась непростая ситуация для ВСУ, сложнее всего Киеву на красноармейском участке. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.

https://ria.ru/20240917/zaluzhnyy-1973180258.html

https://ria.ru/20240917/zelenskiy-1973132757.html

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курская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины