Рогов заявил о хаосе с переброской войск в ВСУ
Рогов: в рядах ВСУ наблюдается хаос с переброской подразделений
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. В рядах украинских войск в последнее время наблюдается хаос с переброской подразделений на различных участках фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Идет хаос с переброской подразделений. Под покровом ночи на машинах с выключенными фарами, поездами, автобусами, грузовиками враг спешно перебрасывает силы с одного участка фронта на другой... Переброска может быть связана с попыткой не допустить обвала фронта, учитывая поступательное продвижение наших войск, так и желание ввести в заблуждение нашу разведку", - сказал Рогов.
В частности, по его словам, с запорожского фронта сначала часть подразделений ВСУ перебросили к границам Курской области и на временно оккупированную боевиками ВСУ территорию, а теперь их выводят оттуда на покровское направление в ДНР, чтобы сдержать наступление российской армии.
Ранее газета Politico со ссылкой на украинских солдат сообщила, что успехи российских сил по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений, которые ранее напали на Курскую область.
Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на краматорском, купянском и торецком направлениях сложилась непростая ситуация для ВСУ, сложнее всего Киеву на красноармейском участке. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.