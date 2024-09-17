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ВСУ передислоцируют подразделения из Курской области, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
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14:36 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/vsu-1973182771.html
ВСУ передислоцируют подразделения из Курской области, пишут СМИ
ВСУ передислоцируют подразделения из Курской области, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
ВСУ передислоцируют подразделения из Курской области, пишут СМИ
Успехи российских сил по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений, которые ранее напали на Курскую... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:36
2024-09-17T14:36
в мире
киев
донецкая народная республика
курская область
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Успехи российских сил по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений, которые ранее напали на Курскую область, сообщает газета Politico со ссылкой на украинских солдат. Как отмечает издание, российские силы продолжают наступление в Донбассе и добиваются успехов. "Потери среди украинских (военных в подконтрольной Киеву части ДНР) быстро растут, что вынуждает (главнокомандующего ВСУ Александра) Сырского начать передислокацию некоторых подразделений из Курской области для укрепления обороны (в подконтрольной Киеву части ДНР)", - говорится в сообщении. Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на краматорском, купянском и торецком направлениях сложилась непростая ситуация для ВСУ, сложнее всего Киеву на красноармейском участке. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.
https://ria.ru/20240917/zaluzhnyy-1973180258.html
https://ria.ru/20240829/kursk-1969257790.html
киев
донецкая народная республика
курская область
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в мире, киев, донецкая народная республика, курская область, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Курская область, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
ВСУ передислоцируют подразделения из Курской области, пишут СМИ

Politico: ВСУ передислоцируют подразделения, напавшие на Курскую область

© РИА НовостиТехника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области
Техника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости
Техника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Успехи российских сил по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений, которые ранее напали на Курскую область, сообщает газета Politico со ссылкой на украинских солдат.
Как отмечает издание, российские силы продолжают наступление в Донбассе и добиваются успехов.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Залужный был против вторжения в Курскую область, сообщили СМИ
Вчера, 14:26
"Потери среди украинских (военных в подконтрольной Киеву части ДНР) быстро растут, что вынуждает (главнокомандующего ВСУ Александра) Сырского начать передислокацию некоторых подразделений из Курской области для укрепления обороны (в подконтрольной Киеву части ДНР)", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на краматорском, купянском и торецком направлениях сложилась непростая ситуация для ВСУ, сложнее всего Киеву на красноармейском участке. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.
Главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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29 августа, 15:30
 
В миреКиевДонецкая Народная РеспубликаКурская областьАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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