https://ria.ru/20240917/vsu-1973182771.html

ВСУ передислоцируют подразделения из Курской области, пишут СМИ

ВСУ передислоцируют подразделения из Курской области, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2024

ВСУ передислоцируют подразделения из Курской области, пишут СМИ

Успехи российских сил по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений, которые ранее напали на Курскую... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:36

2024-09-17T14:36

2024-09-17T14:36

в мире

киев

донецкая народная республика

курская область

александр сырский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Успехи российских сил по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений, которые ранее напали на Курскую область, сообщает газета Politico со ссылкой на украинских солдат. Как отмечает издание, российские силы продолжают наступление в Донбассе и добиваются успехов. "Потери среди украинских (военных в подконтрольной Киеву части ДНР) быстро растут, что вынуждает (главнокомандующего ВСУ Александра) Сырского начать передислокацию некоторых подразделений из Курской области для укрепления обороны (в подконтрольной Киеву части ДНР)", - говорится в сообщении. Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на краматорском, купянском и торецком направлениях сложилась непростая ситуация для ВСУ, сложнее всего Киеву на красноармейском участке. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.

https://ria.ru/20240917/zaluzhnyy-1973180258.html

https://ria.ru/20240829/kursk-1969257790.html

киев

донецкая народная республика

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, донецкая народная республика, курская область, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины