https://ria.ru/20240917/vragi-1973125772.html
Медведев предложил создать открытую базу врагов России
Медведев предложил создать открытую базу врагов России - РИА Новости, 17.09.2024
Медведев предложил создать открытую базу врагов России
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:00
2024-09-17T11:00
2024-09-17T11:04
россия
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных, уточнив, что информация может быть использована "для вполне прикладных целей"."Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей", - написал Медведев.
https://ria.ru/20240914/medvedev-1972664788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев предложил создать открытую базу врагов России
Медведев предложил создать базу врагов России с их персональными данными