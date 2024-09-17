https://ria.ru/20240917/vragi-1973125772.html

Медведев предложил создать открытую базу врагов России

Медведев предложил создать открытую базу врагов России - РИА Новости, 17.09.2024

Медведев предложил создать открытую базу врагов России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T11:00

2024-09-17T11:00

2024-09-17T11:04

россия

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных, уточнив, что информация может быть использована "для вполне прикладных целей"."Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей", - написал Медведев.

https://ria.ru/20240914/medvedev-1972664788.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий медведев, в мире