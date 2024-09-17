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Медведев предложил создать открытую базу врагов России - РИА Новости, 17.09.2024
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11:00 17.09.2024 (обновлено: 11:04 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/vragi-1973125772.html
Медведев предложил создать открытую базу врагов России
Медведев предложил создать открытую базу врагов России - РИА Новости, 17.09.2024
Медведев предложил создать открытую базу врагов России
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:00
2024-09-17T11:04
россия
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных, уточнив, что информация может быть использована "для вполне прикладных целей"."Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей", - написал Медведев.
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россия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев предложил создать открытую базу врагов России

Медведев предложил создать базу врагов России с их персональными данными

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных, уточнив, что информация может быть использована "для вполне прикладных целей".
"Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей", - написал Медведев.
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