https://ria.ru/20240917/volodin-1973152246.html
Байден, Шольц и Макрон могут спровоцировать конфликт, заявил Володин
Байден, Шольц и Макрон могут спровоцировать конфликт, заявил Володин - РИА Новости, 17.09.2024
Байден, Шольц и Макрон могут спровоцировать конфликт, заявил Володин
Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:48
2024-09-17T12:48
2024-09-17T13:07
политика
вячеслав володин
в мире
франция
олаф шольц
госдума рф
эммануэль макрон
германия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым последствиям, нужно этого не допустить, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Байден, который уже ушел, убежав с избирательной гонки, Шольц, который практически проиграл везде и его будущее как политика нулевое, Макрон, где граждане Франции также ему не оказали поддержку, сегодня могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым последствиям. Мы со своей стороны должны сделать все для того, чтобы это не допустить", - сказал он на пленарном заседании.Володин отметил, что нужно поддержать президента РФ Владимира Путина, который делает все для того, чтобы остановить ядерную катастрофу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Вячеслав Володин, В мире, Франция, Олаф Шольц, Госдума РФ, Эммануэль Макрон, Германия, США
Байден, Шольц и Макрон могут спровоцировать конфликт, заявил Володин
Володин призвал не допустить конфликт с необратимыми последствиями