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Байден, Шольц и Макрон могут спровоцировать конфликт, заявил Володин - РИА Новости, 17.09.2024
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12:48 17.09.2024 (обновлено: 13:07 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/volodin-1973152246.html
Байден, Шольц и Макрон могут спровоцировать конфликт, заявил Володин
Байден, Шольц и Макрон могут спровоцировать конфликт, заявил Володин - РИА Новости, 17.09.2024
Байден, Шольц и Макрон могут спровоцировать конфликт, заявил Володин
Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:48
2024-09-17T13:07
политика
вячеслав володин
в мире
франция
олаф шольц
госдума рф
эммануэль макрон
германия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым последствиям, нужно этого не допустить, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Байден, который уже ушел, убежав с избирательной гонки, Шольц, который практически проиграл везде и его будущее как политика нулевое, Макрон, где граждане Франции также ему не оказали поддержку, сегодня могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым последствиям. Мы со своей стороны должны сделать все для того, чтобы это не допустить", - сказал он на пленарном заседании.Володин отметил, что нужно поддержать президента РФ Владимира Путина, который делает все для того, чтобы остановить ядерную катастрофу.
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политика, вячеслав володин, в мире, франция, олаф шольц, госдума рф, эммануэль макрон, германия, сша
Политика, Вячеслав Володин, В мире, Франция, Олаф Шольц, Госдума РФ, Эммануэль Макрон, Германия, США
Байден, Шольц и Макрон могут спровоцировать конфликт, заявил Володин

Володин призвал не допустить конфликт с необратимыми последствиями

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым последствиям, нужно этого не допустить, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Байден, который уже ушел, убежав с избирательной гонки, Шольц, который практически проиграл везде и его будущее как политика нулевое, Макрон, где граждане Франции также ему не оказали поддержку, сегодня могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым последствиям. Мы со своей стороны должны сделать все для того, чтобы это не допустить", - сказал он на пленарном заседании.
Володин отметил, что нужно поддержать президента РФ Владимира Путина, который делает все для того, чтобы остановить ядерную катастрофу.
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ПолитикаВячеслав ВолодинВ миреФранцияОлаф ШольцГосдума РФЭммануэль МакронГерманияСША
 
 
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