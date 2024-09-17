https://ria.ru/20240917/volodin-1973152246.html

Байден, Шольц и Макрон могут спровоцировать конфликт, заявил Володин

Байден, Шольц и Макрон могут спровоцировать конфликт, заявил Володин - РИА Новости, 17.09.2024

Байден, Шольц и Макрон могут спровоцировать конфликт, заявил Володин

Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:48

2024-09-17T12:48

2024-09-17T13:07

политика

вячеслав володин

в мире

франция

олаф шольц

госдума рф

эммануэль макрон

германия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым последствиям, нужно этого не допустить, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Байден, который уже ушел, убежав с избирательной гонки, Шольц, который практически проиграл везде и его будущее как политика нулевое, Макрон, где граждане Франции также ему не оказали поддержку, сегодня могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым последствиям. Мы со своей стороны должны сделать все для того, чтобы это не допустить", - сказал он на пленарном заседании.Володин отметил, что нужно поддержать президента РФ Владимира Путина, который делает все для того, чтобы остановить ядерную катастрофу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, вячеслав володин, в мире, франция, олаф шольц, госдума рф, эммануэль макрон, германия, сша