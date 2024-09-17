Рогов заявил о расширении линии контроля вдоль Каховского водохранилища
Рогов: ВС России расширили линию контроля вдоль Каховского водохранилища
Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Российские войска продвинулись на степногорском направлении в Запорожье, расширив линию оперативного контроля вдоль бывшего Каховского водохранилища, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши ребята продвинулись примерно на полкилометра на степногорском направлении в районе села Каменское, несмотря на активное противодействие артиллерии, дронов и РСЗО противника", - сказал Рогов агентству.
По его словам, тем самым российские войска расширили линию оперативного контроля севернее вдоль левого берега бывшего водохранилища и юго-восточнее села Каменское.
Ранее во вторник в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки ВС РФ "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Новоалександровка, Токаревка, Веселое Херсонской области и Степногорск Запорожской области, потери ВСУ составили до 20 военнослужащих.
Степногорск - поселок в Запорожской области, расположенный на берегу бывшего Каховского водохранилища. В настоящее время находится под контролем украинских войск. Через него открывается дорога на город Запорожье.
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Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано было более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.