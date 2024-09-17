Рейтинг@Mail.ru
Рогов заявил о расширении линии контроля вдоль Каховского водохранилища - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/vodokhranilische-1973163803.html
Рогов заявил о расширении линии контроля вдоль Каховского водохранилища
Рогов заявил о расширении линии контроля вдоль Каховского водохранилища - РИА Новости, 17.09.2024
Рогов заявил о расширении линии контроля вдоль Каховского водохранилища
Российские войска продвинулись на степногорском направлении в Запорожье, расширив линию оперативного контроля вдоль бывшего Каховского водохранилища, сообщил... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:33
2024-09-17T13:33
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
запорожье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825884642_0:0:3024:1701_1920x0_80_0_0_f26a175a4134493085d1e47b75892852.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Российские войска продвинулись на степногорском направлении в Запорожье, расширив линию оперативного контроля вдоль бывшего Каховского водохранилища, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши ребята продвинулись примерно на полкилометра на степногорском направлении в районе села Каменское, несмотря на активное противодействие артиллерии, дронов и РСЗО противника", - сказал Рогов агентству. По его словам, тем самым российские войска расширили линию оперативного контроля севернее вдоль левого берега бывшего водохранилища и юго-восточнее села Каменское. Ранее во вторник в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки ВС РФ "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Новоалександровка, Токаревка, Веселое Херсонской области и Степногорск Запорожской области, потери ВСУ составили до 20 военнослужащих. Степногорск - поселок в Запорожской области, расположенный на берегу бывшего Каховского водохранилища. В настоящее время находится под контролем украинских войск. Через него открывается дорога на город Запорожье. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано было более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240917/rotatsiya-1973099246.html
https://ria.ru/20240916/ukraina-1972927322.html
https://ria.ru/20240917/kelin-1973106345.html
россия
запорожская область
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825884642_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_fbc8272cf37fd79b06e9eddbf2c7bdde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), запорожье, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Запорожье, Безопасность
Рогов заявил о расширении линии контроля вдоль Каховского водохранилища

Рогов: ВС России расширили линию контроля вдоль Каховского водохранилища

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на Каховское водохранилище в Энергодаре
Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Российские войска продвинулись на степногорском направлении в Запорожье, расширив линию оперативного контроля вдоль бывшего Каховского водохранилища, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши ребята продвинулись примерно на полкилометра на степногорском направлении в районе села Каменское, несмотря на активное противодействие артиллерии, дронов и РСЗО противника", - сказал Рогов агентству.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Бойцы "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Купянском участке фронта
Вчера, 08:17
По его словам, тем самым российские войска расширили линию оперативного контроля севернее вдоль левого берега бывшего водохранилища и юго-восточнее села Каменское.
Ранее во вторник в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки ВС РФ "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Новоалександровка, Токаревка, Веселое Херсонской области и Степногорск Запорожской области, потери ВСУ составили до 20 военнослужащих.
Степногорск - поселок в Запорожской области, расположенный на берегу бывшего Каховского водохранилища. В настоящее время находится под контролем украинских войск. Через него открывается дорога на город Запорожье.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
На Украине заявили о повреждении энергообъектов в трех областях
16 сентября, 12:04
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано было более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Келин рассказал, как британские политики оценивают конфликт на Украине
Вчера, 09:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)ЗапорожьеБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала