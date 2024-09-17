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В США быстрыми темпами распространяется опасный для детей энтеровирус - РИА Новости, 17.09.2024
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16:05 17.09.2024 (обновлено: 18:18 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/virus-1973206240.html
В США быстрыми темпами распространяется опасный для детей энтеровирус
В США быстрыми темпами распространяется опасный для детей энтеровирус - РИА Новости, 17.09.2024
В США быстрыми темпами распространяется опасный для детей энтеровирус
В Соединенных Штатах быстро распространяется энтеровирус D68, вызывающий паралич у детей, заявила директор организации по контролю и мониторингу сточных вод... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:05
2024-09-17T18:18
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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. В Соединенных Штатах быстро распространяется энтеровирус D68, вызывающий паралич у детей, заявила директор организации по контролю и мониторингу сточных вод WastewaterSCAN Александрия Боэм телеканалу NBC News.&quot;Сейчас мы обнаруживаем нуклеиновые кислоты EV-D68 в сточных водах по всей стране и их уровень растет&quot;, — подчеркнула она.Согласно опубликованному графику с анализом по стране, количество обнаруженных частиц вируса в сточных водах США за август 2024 года увеличилось приблизительно в шесть раз. Этот вирус, как отмечается, может иногда вызывать паралич у детей, поражение нервной системы, а также слабость в конечностях. Обнародованные данные вызывают опасения по поводу возможного роста числа заболеваний.
https://ria.ru/20240910/virus-1971952730.html
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В США быстрыми темпами распространяется опасный для детей энтеровирус

В США быстро распространяется энтеровирус, способный вызывать паралич у детей

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. В Соединенных Штатах быстро распространяется энтеровирус D68, вызывающий паралич у детей, заявила директор организации по контролю и мониторингу сточных вод WastewaterSCAN Александрия Боэм телеканалу NBC News.
«

"Сейчас мы обнаруживаем нуклеиновые кислоты EV-D68 в сточных водах по всей стране и их уровень растет", — подчеркнула она.

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Согласно опубликованному графику с анализом по стране, количество обнаруженных частиц вируса в сточных водах США за август 2024 года увеличилось приблизительно в шесть раз. Этот вирус, как отмечается, может иногда вызывать паралич у детей, поражение нервной системы, а также слабость в конечностях.
Обнародованные данные вызывают опасения по поводу возможного роста числа заболеваний.
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