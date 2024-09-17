В США быстрыми темпами распространяется опасный для детей энтеровирус
В США быстро распространяется энтеровирус, способный вызывать паралич у детей
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. В Соединенных Штатах быстро распространяется энтеровирус D68, вызывающий паралич у детей, заявила директор организации по контролю и мониторингу сточных вод WastewaterSCAN Александрия Боэм телеканалу NBC News.
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"Сейчас мы обнаруживаем нуклеиновые кислоты EV-D68 в сточных водах по всей стране и их уровень растет", — подчеркнула она.
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Согласно опубликованному графику с анализом по стране, количество обнаруженных частиц вируса в сточных водах США за август 2024 года увеличилось приблизительно в шесть раз. Этот вирус, как отмечается, может иногда вызывать паралич у детей, поражение нервной системы, а также слабость в конечностях.
Обнародованные данные вызывают опасения по поводу возможного роста числа заболеваний.
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