https://ria.ru/20240917/virus-1973206240.html

В США быстрыми темпами распространяется опасный для детей энтеровирус

В США быстрыми темпами распространяется опасный для детей энтеровирус - РИА Новости, 17.09.2024

В США быстрыми темпами распространяется опасный для детей энтеровирус

В Соединенных Штатах быстро распространяется энтеровирус D68, вызывающий паралич у детей, заявила директор организации по контролю и мониторингу сточных вод... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:05

2024-09-17T16:05

2024-09-17T18:18

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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. В Соединенных Штатах быстро распространяется энтеровирус D68, вызывающий паралич у детей, заявила директор организации по контролю и мониторингу сточных вод WastewaterSCAN Александрия Боэм телеканалу NBC News."Сейчас мы обнаруживаем нуклеиновые кислоты EV-D68 в сточных водах по всей стране и их уровень растет", — подчеркнула она.Согласно опубликованному графику с анализом по стране, количество обнаруженных частиц вируса в сточных водах США за август 2024 года увеличилось приблизительно в шесть раз. Этот вирус, как отмечается, может иногда вызывать паралич у детей, поражение нервной системы, а также слабость в конечностях. Обнародованные данные вызывают опасения по поводу возможного роста числа заболеваний.

https://ria.ru/20240910/virus-1971952730.html

https://ria.ru/20240916/popova-1972984747.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире