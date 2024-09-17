https://ria.ru/20240917/video-1973219187.html

"VK Видео" запустит новую программу монетизации для блогеров

"VK Видео" запустит новую программу монетизации для блогеров - РИА Новости, 17.09.2024

"VK Видео" запустит новую программу монетизации для блогеров

"VK Видео" запускает новую программу монетизации для блогеров и авторов контента - они будут получать от 50% до 80% дохода платформы от показов рекламы в их... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:03

2024-09-17T17:03

2024-09-17T17:03

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "VK Видео" запускает новую программу монетизации для блогеров и авторов контента - они будут получать от 50% до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеороликах, говорится в релизе компании. "Новая программа монетизации будет работать по модели Revenue Share: авторы оригинального контента получат от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеороликах. Программа разработана совместно с авторами, учитывает обратную связь и пожелания блогеров", - сказано в релизе. Программа уже тестируется на ограниченной группе авторов и с 23 сентября будет запущена для всех. К ней могут присоединиться блогеры и авторы контента, у которых более 5 тысяч подписчиков в сообществе "ВКонтакте". Монетизация будет распространяться на оригинальные ролики продолжительностью более двух минут. Как отметили в VK, в сентябре к этой программе подключатся около 70 тысяч авторов. Для участников старой программы монетизации условия новой программы будут действовать автоматически. "Благодаря новой программе авторы смогут в разы увеличить доходы на платформе. Программа направлена в первую очередь на поддержку и увеличение доходов авторов начинающего и среднего уровня", - прокомментировал вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин. Старая программа монетизации была рассчитана на ролики не меньше одной минуты. Компания не называла публично долю дохода, которой делились с блогерами.

https://ria.ru/20240828/video-1968873085.html

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