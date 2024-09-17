https://ria.ru/20240917/vertolet-1973090613.html

В Приамурье разбился вертолет с тремя людьми на борту

В Приамурье разбился вертолет с тремя людьми на борту - РИА Новости, 17.09.2024

В Приамурье разбился вертолет с тремя людьми на борту

Вертолет Robinson R66, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в Зейском районе Приамурья, ведутся поиски, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T04:40

2024-09-17T04:40

2024-09-17T11:48

зейский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

ми-8 амтш

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен — РИА Новости. Вертолет Robinson R66, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в Зейском районе Приамурья, ведутся поиски, сообщает региональный главк МЧС."За прошедшие сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация, связанная с крушением вертолета на территории Зейского муниципального округа: 16 сентября сработал аварийный маяк вертолета Robinson R66 № 07424. Судно совершало незарегистрированный перелет по территории Зейского МО, на борту находилось три человека", — говорится в сообщении.По информации главного инженера золотодобывающей компании "ХЭРГУ", поиски ведут две наземные группы предприятия, задействованы восемь человек и две единицы техники.По состоянию на 8:00 (02:00 мск) 17 сентября поиски положительного результата не принесли, они продолжаются. На место происшествия утром вылетел борт ПВС Ми-8 из аэропорта Благовещенск (Игнатьево) со спасателями ФКУ "Дальневосточный АПСЦ" в составе трех человек, уточнили в МЧС.Как сообщили РИА Новости в ЕДДС округа, предполагаемое место падения вертолета находится в болотистой местности в Зейском округе Приамурья, что осложняет поиски.По факту пропажи вертолета возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна", обстоятельства случившегося устанавливаются.

https://ria.ru/20240914/samolet-1972656887.html

зейский район

благовещенск

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зейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ми-8 амтш, благовещенск