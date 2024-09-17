ВС России освободили Украинск в ДНР, сообщил источник
Населенный пункт Украинск в ДНР перешел под контроль ВС России
© РИА НовостиНаселенный пункт Украинск в ДНР перешел под контроль российских военных
© РИА Новости
Населенный пункт Украинск в ДНР перешел под контроль российских военных
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские военные освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Сегодня утром населенный пункт Украинск перешел под контроль армии России", — сказал силовик.
Он предоставил агентству фотографии, на которых, по его данным, российские бойцы вывесили флаг на вентиляционном стволе шахты, находящейся на окраине Украинска.
© ИнфографикаОсвобожденный город Украинск в ДНР
© Инфографика
Освобожденный город Украинск в ДНР
Украинск — город между Курахово и Селидово с населением около 10,5 тысячи человек. Расположен в четырех километрах от железнодорожного узла Цукуриха, через который снабжается значительная часть группировки ВСУ в Донбассе. Его освобождение позволит нарушить логистику противника.
В начале сентября офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник высказывал мнение, что российские войска избрали одно приоритетное направление: Украинск и Горняк, а затем Кураховка. Тогда украинский военный не согласился с утверждениями главкома ВСУ Александра Сырского и Владимира Зеленского, что фронт на Покровском направлении стабилизировался.
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