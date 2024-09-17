https://ria.ru/20240917/ukrainsk-1973232813.html

ВС России освободили Украинск в ДНР, сообщил источник

ВС России освободили Украинск в ДНР, сообщил источник - РИА Новости, 17.09.2024

ВС России освободили Украинск в ДНР, сообщил источник

Российские военные освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:46

2024-09-17T17:46

2024-09-17T18:45

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские военные освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Сегодня утром населенный пункт Украинск перешел под контроль армии России", — сказал силовик.Он предоставил агентству фотографии, на которых, по его данным, российские бойцы вывесили флаг на вентиляционном стволе шахты, находящейся на окраине Украинска.В начале сентября офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник высказывал мнение, что российские войска избрали одно приоритетное направление: Украинск и Горняк, а затем Кураховка. Тогда украинский военный не согласился с утверждениями главкома ВСУ Александра Сырского и Владимира Зеленского, что фронт на Покровском направлении стабилизировался.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины