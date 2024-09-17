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ВС России освободили Украинск в ДНР, сообщил источник - РИА Новости, 17.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 17.09.2024 (обновлено: 18:45 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/ukrainsk-1973232813.html
ВС России освободили Украинск в ДНР, сообщил источник
ВС России освободили Украинск в ДНР, сообщил источник - РИА Новости, 17.09.2024
ВС России освободили Украинск в ДНР, сообщил источник
Российские военные освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:46
2024-09-17T18:45
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские военные освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Сегодня утром населенный пункт Украинск перешел под контроль армии России", — сказал силовик.Он предоставил агентству фотографии, на которых, по его данным, российские бойцы вывесили флаг на вентиляционном стволе шахты, находящейся на окраине Украинска.В начале сентября офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник высказывал мнение, что российские войска избрали одно приоритетное направление: Украинск и Горняк, а затем Кураховка. Тогда украинский военный не согласился с утверждениями главкома ВСУ Александра Сырского и Владимира Зеленского, что фронт на Покровском направлении стабилизировался.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Украинск в ДНР, сообщил источник

Населенный пункт Украинск в ДНР перешел под контроль ВС России

© РИА НовостиНаселенный пункт Украинск в ДНР перешел под контроль российских военных
Населенный пункт Украинск в ДНР перешел под контроль российских военных - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости
Населенный пункт Украинск в ДНР перешел под контроль российских военных
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские военные освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Сегодня утром населенный пункт Украинск перешел под контроль армии России", — сказал силовик.
Он предоставил агентству фотографии, на которых, по его данным, российские бойцы вывесили флаг на вентиляционном стволе шахты, находящейся на окраине Украинска.
© ИнфографикаОсвобожденный город Украинск в ДНР
Освобожденный город Украинск в ДНР
© Инфографика
Освобожденный город Украинск в ДНР

Украинск — город между Курахово и Селидово с населением около 10,5 тысячи человек. Расположен в четырех километрах от железнодорожного узла Цукуриха, через который снабжается значительная часть группировки ВСУ в Донбассе. Его освобождение позволит нарушить логистику противника.

В начале сентября офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник высказывал мнение, что российские войска избрали одно приоритетное направление: Украинск и Горняк, а затем Кураховка. Тогда украинский военный не согласился с утверждениями главкома ВСУ Александра Сырского и Владимира Зеленского, что фронт на Покровском направлении стабилизировался.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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