https://ria.ru/20240917/ukraina-1973199184.html

В Раде рассказали о попытке Сырского избавиться от конкурента

В Раде рассказали о попытке Сырского избавиться от конкурента - РИА Новости, 17.09.2024

В Раде рассказали о попытке Сырского избавиться от конкурента

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытается избавиться от командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, заявила во вторник депутат Верховной... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:53

2024-09-17T15:53

2024-09-17T15:54

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытается избавиться от командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, заявила во вторник депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. "Сырский организовал ряд расследований против командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, чтобы потом представить СБС как несостоятельные и избавиться от командующего. Это произошло после того, как ему не удалось заблокировать создание отдельного рода войск другими методами", - написала Безуглая в социальной сети Facebook *. Кроме того, Безуглая обвинила Сырского в протекционизме и назначении своих ставленников на ключевые позиции в ВСУ, основываясь на личных связях, а не профессиональных качествах кандидатов. Силы беспилотных систем были сформированы на Украине как отдельный род войск в ВСУ в феврале 2024 года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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в мире, украина, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины