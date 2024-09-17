https://ria.ru/20240917/ukraina-1973199184.html
В Раде рассказали о попытке Сырского избавиться от конкурента
В Раде рассказали о попытке Сырского избавиться от конкурента - РИА Новости, 17.09.2024
В Раде рассказали о попытке Сырского избавиться от конкурента
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытается избавиться от командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, заявила во вторник депутат Верховной... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:53
2024-09-17T15:53
2024-09-17T15:54
в мире
украина
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_afc0a2347b86c39da8262d867c7b6dcf.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытается избавиться от командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, заявила во вторник депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. "Сырский организовал ряд расследований против командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, чтобы потом представить СБС как несостоятельные и избавиться от командующего. Это произошло после того, как ему не удалось заблокировать создание отдельного рода войск другими методами", - написала Безуглая в социальной сети Facebook *. Кроме того, Безуглая обвинила Сырского в протекционизме и назначении своих ставленников на ключевые позиции в ВСУ, основываясь на личных связях, а не профессиональных качествах кандидатов. Силы беспилотных систем были сформированы на Украине как отдельный род войск в ВСУ в феврале 2024 года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240610/ukraina-1952073137.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_86:0:1013:695_1920x0_80_0_0_b08a3c9972cd388982e7657090ee4eb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде рассказали о попытке Сырского избавиться от конкурента
Рада: Сырский пытается избавиться от командующего Силами беспилотных систем
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытается избавиться от командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, заявила во вторник депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
"Сырский организовал ряд расследований против командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, чтобы потом представить СБС как несостоятельные и избавиться от командующего. Это произошло после того, как ему не удалось заблокировать создание отдельного рода войск другими методами", - написала Безуглая в социальной сети Facebook *.
Кроме того, Безуглая обвинила Сырского в протекционизме и назначении своих ставленников на ключевые позиции в ВСУ, основываясь на личных связях, а не профессиональных качествах кандидатов.
Силы беспилотных систем были сформированы на Украине как отдельный род войск в ВСУ в феврале 2024 года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская