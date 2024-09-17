Рейтинг@Mail.ru
В Раде рассказали о попытке Сырского избавиться от конкурента - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 17.09.2024 (обновлено: 15:54 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/ukraina-1973199184.html
В Раде рассказали о попытке Сырского избавиться от конкурента
В Раде рассказали о попытке Сырского избавиться от конкурента - РИА Новости, 17.09.2024
В Раде рассказали о попытке Сырского избавиться от конкурента
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытается избавиться от командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, заявила во вторник депутат Верховной... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:53
2024-09-17T15:54
в мире
украина
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_afc0a2347b86c39da8262d867c7b6dcf.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытается избавиться от командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, заявила во вторник депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. "Сырский организовал ряд расследований против командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, чтобы потом представить СБС как несостоятельные и избавиться от командующего. Это произошло после того, как ему не удалось заблокировать создание отдельного рода войск другими методами", - написала Безуглая в социальной сети Facebook *. Кроме того, Безуглая обвинила Сырского в протекционизме и назначении своих ставленников на ключевые позиции в ВСУ, основываясь на личных связях, а не профессиональных качествах кандидатов. Силы беспилотных систем были сформированы на Украине как отдельный род войск в ВСУ в феврале 2024 года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240610/ukraina-1952073137.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_86:0:1013:695_1920x0_80_0_0_b08a3c9972cd388982e7657090ee4eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде рассказали о попытке Сырского избавиться от конкурента

Рада: Сырский пытается избавиться от командующего Силами беспилотных систем

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытается избавиться от командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, заявила во вторник депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
"Сырский организовал ряд расследований против командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, чтобы потом представить СБС как несостоятельные и избавиться от командующего. Это произошло после того, как ему не удалось заблокировать создание отдельного рода войск другими методами", - написала Безуглая в социальной сети Facebook *.
Кроме того, Безуглая обвинила Сырского в протекционизме и назначении своих ставленников на ключевые позиции в ВСУ, основываясь на личных связях, а не профессиональных качествах кандидатов.
Силы беспилотных систем были сформированы на Украине как отдельный род войск в ВСУ в феврале 2024 года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Вадим Сухаревский - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
На Украине назначили нового командующего силами беспилотных систем ВСУ
10 июня, 22:51
 
В миреУкраинаРоссияАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала