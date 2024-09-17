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Нехватка вооружения на складах в США затрудняет поставки Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
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14:11 17.09.2024 (обновлено: 14:47 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/ukraina-1973176739.html
Нехватка вооружения на складах в США затрудняет поставки Украине, пишут СМИ
Нехватка вооружения на складах в США затрудняет поставки Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
Нехватка вооружения на складах в США затрудняет поставки Украине, пишут СМИ
Помощь Украине со стороны США затруднена из-за истощения запасов вооружений на американских складах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:11
2024-09-17T14:47
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Помощь Украине со стороны США затруднена из-за истощения запасов вооружений на американских складах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. "Нехватка (вооружений - ред.) означает, что у администрации (президента США Джо - ред.) Байдена все еще есть шесть миллиардов долларов на вооружение Украины, однако у Пентагона не хватает запасов, которые он хотел бы предоставить", - рассказали они. Как сообщил телеканалу один из неназванных чиновников, восполнение запасов вооружений также является проблемой для Пентагона. По данным CNN, США наращивают производство боеприпасов, в том числе снарядов калибра 155 миллиметров и ракетных комплексов Patriot, как для поставок на Украину, так и для собственной армии. Тем не менее, процесс восполнения запасов вооружений может занять годы, и США не удастся быстро ответить на резко возросший спрос на их производство. "Дело в запасах на наших складах, в том, чего просят украинцы, и сможем ли мы выполнить их запрос с теми (вооружениями - ред.), которые у нас есть сейчас", - приводит телеканал слова чиновника. CNN также напоминает, что в апреле конгресс США выделил администрации Байдена дополнительные 13,4 миллиарда долларов, которые они должны были использовать специально для отправки Украине оружия и техники, взятых из американских запасов. Как рассказали телеканалу неназванные чиновники, министерство обороны США не смогло использовать эти средства целиком из-за отсутствия соответствующих вооружений, с которыми оно готово расстаться, не рискуя собственной безопасностью. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240917/tramp-1972991901.html
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сша, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины, в мире
США, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Нехватка вооружения на складах в США затрудняет поставки Украине, пишут СМИ

CNN: помощь Украине со стороны США затруднена из-за истощения запасов оружия

© AP Photo / Alex BrandonТранспортировка 155-мм артиллерийских снарядов на базе ВВС США Дувр
Транспортировка 155-мм артиллерийских снарядов на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Транспортировка 155-мм артиллерийских снарядов на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Помощь Украине со стороны США затруднена из-за истощения запасов вооружений на американских складах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
"Нехватка (вооружений - ред.) означает, что у администрации (президента США Джо - ред.) Байдена все еще есть шесть миллиардов долларов на вооружение Украины, однако у Пентагона не хватает запасов, которые он хотел бы предоставить", - рассказали они.
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Как сообщил телеканалу один из неназванных чиновников, восполнение запасов вооружений также является проблемой для Пентагона. По данным CNN, США наращивают производство боеприпасов, в том числе снарядов калибра 155 миллиметров и ракетных комплексов Patriot, как для поставок на Украину, так и для собственной армии. Тем не менее, процесс восполнения запасов вооружений может занять годы, и США не удастся быстро ответить на резко возросший спрос на их производство.
"Дело в запасах на наших складах, в том, чего просят украинцы, и сможем ли мы выполнить их запрос с теми (вооружениями - ред.), которые у нас есть сейчас", - приводит телеканал слова чиновника.
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CNN также напоминает, что в апреле конгресс США выделил администрации Байдена дополнительные 13,4 миллиарда долларов, которые они должны были использовать специально для отправки Украине оружия и техники, взятых из американских запасов. Как рассказали телеканалу неназванные чиновники, министерство обороны США не смогло использовать эти средства целиком из-за отсутствия соответствующих вооружений, с которыми оно готово расстаться, не рискуя собственной безопасностью.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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