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В Киеве задержали группу нелегальных торговцев оружием - РИА Новости, 17.09.2024
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13:27 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/ukraina-1973162531.html
В Киеве задержали группу нелегальных торговцев оружием
В Киеве задержали группу нелегальных торговцев оружием - РИА Новости, 17.09.2024
В Киеве задержали группу нелегальных торговцев оружием
Украинские правоохранители задержали в Киеве группу нелегальных торговцев оружием, у них изъято боеприпасов почти на 1,7 миллиона гривен (около 41 тысячи... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:27
2024-09-17T13:27
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали в Киеве группу нелегальных торговцев оружием, у них изъято боеприпасов почти на 1,7 миллиона гривен (около 41 тысячи долларов), сообщили во вторник в Национальной полиции страны. "Полицейские Киева перекрыли канал сбыта оружия и взрывчатки и изъяли "товара" на почти 1,7 миллиона гривен. Трое сообщников наладили бизнес по нелегальной продаже автоматического оружия, взрывчатки и патронов различного калибра. Оружие продавали в столице исключительно во время личных встреч", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции. По информации ведомства, покупателей искали через знакомых, продавали боеприпасы и оружие при личных встречах в Киеве за наличные. "В ходе проведения обысков изъято более 16 тысяч патронов различного калибра, 132 гранатометных выстрела, 69 гранат, 2 противотанковые мины, 4 реактивные противотанковые гранаты, 2 автомата, 1 пулемет и 5 килограммов артиллерийского пороха", - отметили в нацполиции. По информации ведомства, обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
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в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
В Киеве задержали группу нелегальных торговцев оружием

Нацполиция Украины задержала группу нелегальных торговцев оружием в Киеве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник Украинской полиции в Киеве
Сотрудник Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали в Киеве группу нелегальных торговцев оружием, у них изъято боеприпасов почти на 1,7 миллиона гривен (около 41 тысячи долларов), сообщили во вторник в Национальной полиции страны.
"Полицейские Киева перекрыли канал сбыта оружия и взрывчатки и изъяли "товара" на почти 1,7 миллиона гривен. Трое сообщников наладили бизнес по нелегальной продаже автоматического оружия, взрывчатки и патронов различного калибра. Оружие продавали в столице исключительно во время личных встреч", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции.
По информации ведомства, покупателей искали через знакомых, продавали боеприпасы и оружие при личных встречах в Киеве за наличные.
"В ходе проведения обысков изъято более 16 тысяч патронов различного калибра, 132 гранатометных выстрела, 69 гранат, 2 противотанковые мины, 4 реактивные противотанковые гранаты, 2 автомата, 1 пулемет и 5 килограммов артиллерийского пороха", - отметили в нацполиции.
По информации ведомства, обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
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