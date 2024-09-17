https://ria.ru/20240917/ukraina-1973162531.html

В Киеве задержали группу нелегальных торговцев оружием

В Киеве задержали группу нелегальных торговцев оружием - РИА Новости, 17.09.2024

В Киеве задержали группу нелегальных торговцев оружием

Украинские правоохранители задержали в Киеве группу нелегальных торговцев оружием, у них изъято боеприпасов почти на 1,7 миллиона гривен (около 41 тысячи... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T13:27

2024-09-17T13:27

2024-09-17T13:27

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали в Киеве группу нелегальных торговцев оружием, у них изъято боеприпасов почти на 1,7 миллиона гривен (около 41 тысячи долларов), сообщили во вторник в Национальной полиции страны. "Полицейские Киева перекрыли канал сбыта оружия и взрывчатки и изъяли "товара" на почти 1,7 миллиона гривен. Трое сообщников наладили бизнес по нелегальной продаже автоматического оружия, взрывчатки и патронов различного калибра. Оружие продавали в столице исключительно во время личных встреч", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции. По информации ведомства, покупателей искали через знакомых, продавали боеприпасы и оружие при личных встречах в Киеве за наличные. "В ходе проведения обысков изъято более 16 тысяч патронов различного калибра, 132 гранатометных выстрела, 69 гранат, 2 противотанковые мины, 4 реактивные противотанковые гранаты, 2 автомата, 1 пулемет и 5 килограммов артиллерийского пороха", - отметили в нацполиции. По информации ведомства, обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

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