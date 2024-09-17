https://ria.ru/20240917/ukraina-1973139628.html
Минэнерго: почти тысяча населенных пунктов на Украине остаются без света
Минэнерго: почти тысяча населенных пунктов на Украине остаются без света - РИА Новости, 17.09.2024
Минэнерго: почти тысяча населенных пунктов на Украине остаются без света
Почти тысяча населенных пунктов на Украине остается без света, сообщили в министерстве энергетики страны. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:28
2024-09-17T12:28
2024-09-17T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сумы
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_24a5090ac806b8de2ee980685afac608.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Почти тысяча населенных пунктов на Украине остается без света, сообщили в министерстве энергетики страны. Ранее во вторник "Сумоблэнерго" сообщило, что в городе Сумы более 281 тысячи потребителей остались без электроэнергии. "Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются частично или полностью обесточенными 975 населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского Минэнерго. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240916/elektroenergiya-1973074458.html
украина
россия
сумы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_514abb912dda3a45950825e4d11f5358.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сумы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Минэнерго: почти тысяча населенных пунктов на Украине остаются без света
Минэнерго: на Украине 975 населенных пунктов остаются без света