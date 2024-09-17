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Минэнерго: почти тысяча населенных пунктов на Украине остаются без света - РИА Новости, 17.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 17.09.2024 (обновлено: 12:53 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/ukraina-1973139628.html
Минэнерго: почти тысяча населенных пунктов на Украине остаются без света
Минэнерго: почти тысяча населенных пунктов на Украине остаются без света - РИА Новости, 17.09.2024
Минэнерго: почти тысяча населенных пунктов на Украине остаются без света
Почти тысяча населенных пунктов на Украине остается без света, сообщили в министерстве энергетики страны. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:28
2024-09-17T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сумы
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Почти тысяча населенных пунктов на Украине остается без света, сообщили в министерстве энергетики страны. Ранее во вторник "Сумоблэнерго" сообщило, что в городе Сумы более 281 тысячи потребителей остались без электроэнергии. "Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются частично или полностью обесточенными 975 населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского Минэнерго. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240916/elektroenergiya-1973074458.html
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в мире, украина, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сумы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Минэнерго: почти тысяча населенных пунктов на Украине остаются без света

Минэнерго: на Украине 975 населенных пунктов остаются без света

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Почти тысяча населенных пунктов на Украине остается без света, сообщили в министерстве энергетики страны.
Ранее во вторник "Сумоблэнерго" сообщило, что в городе Сумы более 281 тысячи потребителей остались без электроэнергии.
"Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются частично или полностью обесточенными 975 населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского Минэнерго.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСумыДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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