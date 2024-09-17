https://ria.ru/20240917/ukraina-1973139628.html

Минэнерго: почти тысяча населенных пунктов на Украине остаются без света

Минэнерго: почти тысяча населенных пунктов на Украине остаются без света - РИА Новости, 17.09.2024

Минэнерго: почти тысяча населенных пунктов на Украине остаются без света

Почти тысяча населенных пунктов на Украине остается без света, сообщили в министерстве энергетики страны. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:28

2024-09-17T12:28

2024-09-17T12:53

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

сумы

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Почти тысяча населенных пунктов на Украине остается без света, сообщили в министерстве энергетики страны. Ранее во вторник "Сумоблэнерго" сообщило, что в городе Сумы более 281 тысячи потребителей остались без электроэнергии. "Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются частично или полностью обесточенными 975 населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского Минэнерго. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240916/elektroenergiya-1973074458.html

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россия

сумы

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в мире, украина, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины