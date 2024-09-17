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Украинские власти заявили о повреждении электроподстанций в Сумах - РИА Новости, 17.09.2024
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12:09 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/ukraina-1973138714.html
Украинские власти заявили о повреждении электроподстанций в Сумах
Украинские власти заявили о повреждении электроподстанций в Сумах - РИА Новости, 17.09.2024
Украинские власти заявили о повреждении электроподстанций в Сумах
Две электроподстанции повреждены в городе Сумы на севере Украины после обстрелов, сообщил во вторник депутат Сумской районной администрации Вячеслав Рябченко. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:09
2024-09-17T12:09
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Две электроподстанции повреждены в городе Сумы на севере Украины после обстрелов, сообщил во вторник депутат Сумской районной администрации Вячеслав Рябченко. В ночь на вторник украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. Позднее городские власти заявили, что все объекты местного водоканала обесточены после ударов. По информации Сумской областной администрации, были нанесены массированные удары по объектам энергетической системы. Предприятие "Сумоблэнерго" сообщало, что без света в Сумах остались более 280 тысяч потребителей. "Есть два попадания в Сумах в объекты энергетической инфраструктуры. На данный момент Сумы частично без света... Пострадали две подстанции, которые питают город Сумы и область", - сказал Рябченко в комментарии украинскому телеканалу "Киев 24". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сумы, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинские власти заявили о повреждении электроподстанций в Сумах

Депутат Рады Рябченко сообщил о повреждении двух электроподстанций в Сумах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Две электроподстанции повреждены в городе Сумы на севере Украины после обстрелов, сообщил во вторник депутат Сумской районной администрации Вячеслав Рябченко.
В ночь на вторник украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. Позднее городские власти заявили, что все объекты местного водоканала обесточены после ударов. По информации Сумской областной администрации, были нанесены массированные удары по объектам энергетической системы. Предприятие "Сумоблэнерго" сообщало, что без света в Сумах остались более 280 тысяч потребителей.
"Есть два попадания в Сумах в объекты энергетической инфраструктуры. На данный момент Сумы частично без света... Пострадали две подстанции, которые питают город Сумы и область", - сказал Рябченко в комментарии украинскому телеканалу "Киев 24".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумыУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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