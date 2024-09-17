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Источник: Киев договорился с террористами о борьбе с ВС России в Сирии - РИА Новости, 17.09.2024
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07:48 17.09.2024 (обновлено: 18:44 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/ukraina-1973097255.html
Источник: Киев договорился с террористами о борьбе с ВС России в Сирии
Источник: Киев договорился с террористами о борьбе с ВС России в Сирии - РИА Новости, 17.09.2024
Источник: Киев договорился с террористами о борьбе с ВС России в Сирии
Киевский режим в координации с США активно обучает террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* новым технологиям производства БПЛА для открытия в ближайшем... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T07:48
2024-09-17T18:44
украина
сирия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Киевский режим в координации с США активно обучает террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* новым технологиям производства БПЛА для открытия в ближайшем будущем нового фронта в САР против российских сил, которые там находятся, сообщил РИА Новости сирийский осведомленный источник.&quot;Группа сотрудников украинских спецслужб посещала несколько раз более месяца назад Идлиб для координации и планирования ударов по российским силам после отладки новых технологий (производства БПЛА. — Прим. ред.). &lt;…&gt; Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии&quot;, — сказал собеседник.Источник ранее сообщал, что на территориях, контролируемых террористами в сирийской провинции Идлиб, уже находятся 250 украинских военных инструкторов. Они начали обучать террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"* производству и модернизации беспилотников.Накануне сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в оппозиции в Идлибе написала, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов** находится в постоянном контакте с главарем "Хайят Тахрир аш-Шам"* по кличке Абу Мохаммад Джуляни. Они обсуждают привлечение боевиков к участию в боевых действиях против России. Отмечается, что в первую очередь вербовка ведется среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска на Украину продолжается уже не менее двух месяцев.О присутствии эмиссаров украинской разведки в идлибской зоне деэскалации в Сирии, где они вербуют боевиков, заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров.На минувшей неделе турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники писала, что Киев предложил "Хайят Тахрир аш-Шам"* 75 дронов взамен на освобождение радикальных антироссийских боевиков, которые содержатся в тюрьме группировки.Издание утверждает, что имеет в распоряжении кадры с переговоров в июне в Идлибе.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240911/zapad-1972157773.html
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украина, сирия, вооруженные силы рф, в мире, россия, киев
Украина, Сирия, Вооруженные силы РФ, В мире, Россия, Киев
Источник: Киев договорился с террористами о борьбе с ВС России в Сирии

Украина договорилась с террористами об операциях против ВС России в Сирии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийский инструктор на позициях сирийского ополчения напротив "Джебхат ан-Нусры"* в пригороде Алеппо
Российский инструктор на позициях сирийского ополчения напротив Джебхат ан-Нусры* в пригороде Алеппо - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российский инструктор на позициях сирийского ополчения напротив "Джебхат ан-Нусры"* в пригороде Алеппо. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Киевский режим в координации с США активно обучает террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* новым технологиям производства БПЛА для открытия в ближайшем будущем нового фронта в САР против российских сил, которые там находятся, сообщил РИА Новости сирийский осведомленный источник.
«

"Группа сотрудников украинских спецслужб посещала несколько раз более месяца назад Идлиб для координации и планирования ударов по российским силам после отладки новых технологий (производства БПЛА. — Прим. ред.). <…> Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии", — сказал собеседник.

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Источник ранее сообщал, что на территориях, контролируемых террористами в сирийской провинции Идлиб, уже находятся 250 украинских военных инструкторов. Они начали обучать террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"* производству и модернизации беспилотников.
Накануне сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в оппозиции в Идлибе написала, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов** находится в постоянном контакте с главарем "Хайят Тахрир аш-Шам"* по кличке Абу Мохаммад Джуляни. Они обсуждают привлечение боевиков к участию в боевых действиях против России. Отмечается, что в первую очередь вербовка ведется среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска на Украину продолжается уже не менее двух месяцев.
О присутствии эмиссаров украинской разведки в идлибской зоне деэскалации в Сирии, где они вербуют боевиков, заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
На минувшей неделе турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники писала, что Киев предложил "Хайят Тахрир аш-Шам"* 75 дронов взамен на освобождение радикальных антироссийских боевиков, которые содержатся в тюрьме группировки.
Издание утверждает, что имеет в распоряжении кадры с переговоров в июне в Идлибе.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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УкраинаСирияВооруженные силы РФВ миреРоссияКиев
 
 
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