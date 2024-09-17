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В Сумах прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ
В Сумах прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
В Сумах прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ
Новая серия взрывов прозвучала в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T00:10
2024-09-17T00:10
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новая серия взрывов прозвучала в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Сумах прозвучала еще одна серия взрывов", - сообщает телеканал. Ранее сообщалось о взрывах в Сумах на фоне объявленной воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Сумах прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ
"Общественное": в Сумах прогремела новая серия взрывов на фоне воздушной тревоги