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ВС России нанесли удары по скоплению резервов бригад ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удары по скоплению резервов бригад ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.09.2024
ВС России нанесли удары по скоплению резервов бригад ВСУ в Сумской области
Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов девяти бригад ВСУ в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:15
2024-09-17T14:15
2024-09-17T15:55
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов девяти бригад ВСУ в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Беловоды, Гуриновка, Кружок, Катериновка, Мазевка, Новая Слобода, Ободы, Ревякино, Речки, Руднево, Россоши, Павловка, Шалыгино, Хотень, Эсмань и Юнаковка", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по скоплению резервов бригад ВСУ в Сумской области
ВС России ударили по скоплению резервов девяти бригад ВСУ в Сумской области