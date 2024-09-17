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ВС России нанесли удары по скоплению резервов бригад ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.09.2024
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14:15 17.09.2024 (обновлено: 15:55 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/udar-1973177575.html
ВС России нанесли удары по скоплению резервов бригад ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удары по скоплению резервов бригад ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.09.2024
ВС России нанесли удары по скоплению резервов бригад ВСУ в Сумской области
Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов девяти бригад ВСУ в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:15
2024-09-17T15:55
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов девяти бригад ВСУ в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Беловоды, Гуриновка, Кружок, Катериновка, Мазевка, Новая Слобода, Ободы, Ревякино, Речки, Руднево, Россоши, Павловка, Шалыгино, Хотень, Эсмань и Юнаковка", - говорится в сообщении.
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по скоплению резервов бригад ВСУ в Сумской области

ВС России ударили по скоплению резервов девяти бригад ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов девяти бригад ВСУ в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Беловоды, Гуриновка, Кружок, Катериновка, Мазевка, Новая Слобода, Ободы, Ревякино, Речки, Руднево, Россоши, Павловка, Шалыгино, Хотень, Эсмань и Юнаковка", - говорится в сообщении.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.09.2024Посмотреть
 
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