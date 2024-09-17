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ВС России нанесли удары по скоплению резервов бригад ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удары по скоплению резервов бригад ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.09.2024

ВС России нанесли удары по скоплению резервов бригад ВСУ в Сумской области

Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов девяти бригад ВСУ в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:15

2024-09-17T14:15

2024-09-17T15:55

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безопасность

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплению резервов девяти бригад ВСУ в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Беловоды, Гуриновка, Кружок, Катериновка, Мазевка, Новая Слобода, Ободы, Ревякино, Речки, Руднево, Россоши, Павловка, Шалыгино, Хотень, Эсмань и Юнаковка", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность