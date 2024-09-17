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В Приморье стартует российско-лаосское военное учение - РИА Новости, 17.09.2024
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11:40 17.09.2024
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В Приморье стартует российско-лаосское военное учение
В Приморье стартует российско-лаосское военное учение - РИА Новости, 17.09.2024
В Приморье стартует российско-лаосское военное учение
Совместное российско-лаосское военное учение "Ларос-2024" стартует в Приморье, куда накануне самолетами ВКС РФ прибыли военнослужащие Народной армии Лаоса,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:40
2024-09-17T11:40
безопасность
россия
лаос
воздушно-космические силы россии
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Совместное российско-лаосское военное учение "Ларос-2024" стартует в Приморье, куда накануне самолетами ВКС РФ прибыли военнослужащие Народной армии Лаоса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). "На одном из полигонов Восточного военного округа стартует совместное российско-лаосское военное учение "Ларос-2024". Сегодня самолетами военно-транспортной авиации ВКС России на территорию России прибыл воинский контингент Народной армии Лаоса. 18 сентября на плацу полевого лагеря состоится торжественная церемония открытия военного учения", - сообщили в пресс-службе ВВО. Там отметили, что в рамках учения российские военнослужащие проведут для военнослужащих Лаоса показные занятия, на которых поделятся опытом специальной военной операции. "На полигоне развернуто более 20 учебных мест, в частности по обучению штурму опорных пунктов, окопов, блиндажей, выполнению нормативов по армейской тактической стрельбе. Учение пройдет в два этапа практических действий. Сначала будет отработано освобождение населенного пункта. Затем в рамках второго этапа практических действий (с боевой стрельбой) совместная группировка войск отработает уничтожение незаконного вооруженного формирования", - добавили в пресс-службе военного округа.
https://ria.ru/20240916/ucheniya-1972886456.html
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безопасность, россия, лаос, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, Лаос, Воздушно-космические силы России
В Приморье стартует российско-лаосское военное учение

В Приморье стартует совместное российско-лаосское военное учение "Ларос-2024"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады во время учения в Приморье
Военнослужащие 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады во время учения в Приморье - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащие 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады во время учения в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Совместное российско-лаосское военное учение "Ларос-2024" стартует в Приморье, куда накануне самолетами ВКС РФ прибыли военнослужащие Народной армии Лаоса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
"На одном из полигонов Восточного военного округа стартует совместное российско-лаосское военное учение "Ларос-2024". Сегодня самолетами военно-транспортной авиации ВКС России на территорию России прибыл воинский контингент Народной армии Лаоса. 18 сентября на плацу полевого лагеря состоится торжественная церемония открытия военного учения", - сообщили в пресс-службе ВВО.
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Там отметили, что в рамках учения российские военнослужащие проведут для военнослужащих Лаоса показные занятия, на которых поделятся опытом специальной военной операции.
"На полигоне развернуто более 20 учебных мест, в частности по обучению штурму опорных пунктов, окопов, блиндажей, выполнению нормативов по армейской тактической стрельбе. Учение пройдет в два этапа практических действий. Сначала будет отработано освобождение населенного пункта. Затем в рамках второго этапа практических действий (с боевой стрельбой) совместная группировка войск отработает уничтожение незаконного вооруженного формирования", - добавили в пресс-службе военного округа.
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