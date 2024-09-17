https://ria.ru/20240917/ucheniya-1973131772.html

В Приморье стартует российско-лаосское военное учение

В Приморье стартует российско-лаосское военное учение - РИА Новости, 17.09.2024

В Приморье стартует российско-лаосское военное учение

Совместное российско-лаосское военное учение "Ларос-2024" стартует в Приморье, куда накануне самолетами ВКС РФ прибыли военнослужащие Народной армии Лаоса,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T11:40

2024-09-17T11:40

2024-09-17T11:40

безопасность

россия

лаос

воздушно-космические силы россии

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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Совместное российско-лаосское военное учение "Ларос-2024" стартует в Приморье, куда накануне самолетами ВКС РФ прибыли военнослужащие Народной армии Лаоса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). "На одном из полигонов Восточного военного округа стартует совместное российско-лаосское военное учение "Ларос-2024". Сегодня самолетами военно-транспортной авиации ВКС России на территорию России прибыл воинский контингент Народной армии Лаоса. 18 сентября на плацу полевого лагеря состоится торжественная церемония открытия военного учения", - сообщили в пресс-службе ВВО. Там отметили, что в рамках учения российские военнослужащие проведут для военнослужащих Лаоса показные занятия, на которых поделятся опытом специальной военной операции. "На полигоне развернуто более 20 учебных мест, в частности по обучению штурму опорных пунктов, окопов, блиндажей, выполнению нормативов по армейской тактической стрельбе. Учение пройдет в два этапа практических действий. Сначала будет отработано освобождение населенного пункта. Затем в рамках второго этапа практических действий (с боевой стрельбой) совместная группировка войск отработает уничтожение незаконного вооруженного формирования", - добавили в пресс-службе военного округа.

https://ria.ru/20240916/ucheniya-1972886456.html

https://ria.ru/20240813/minoborony-1966027862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, лаос, воздушно-космические силы россии