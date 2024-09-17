https://ria.ru/20240917/ubiystvo-1973221227.html
В Петербурге любовник зарезал политактивиста
В Петербурге любовник зарезал политактивиста - РИА Новости, 17.09.2024
В Петербурге любовник зарезал политактивиста
Следователь СК работает на месте убийства мужчины, тело которого нашли в квартире в Калининском районе со множеством ножевых ранений, сообщает пресс-служба ГСУ... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:09
2024-09-17T17:09
2024-09-17T17:09
происшествия
санкт-петербург
калининский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Следователь СК работает на месте убийства мужчины, тело которого нашли в квартире в Калининском районе со множеством ножевых ранений, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. "Следователь следственного отдела по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу работает на месте происшествия в связи с обнаружением тела мужчины в квартире на проспекте Науки с множественными ножевыми ранениями", - говорится в сообщении. Персональные данные убитого в сообщении не приводятся. По информации источника РИА Новости в экстренных службах города, жертвой преступления стал политический активист Виталий Иоффе, который ранее привлекался к административной ответственности за организацию уличных акций с нарушением общественного порядка, а также по статье публичные действия по дискредитации Вооруженных сил России. "Об убийстве стало известно со слов молодого человека. Он сам обратился в отделение полиции в Выборге, где рассказал, что напал на мужчину, с которым проживал", - добавил собственник агентства. По словам источника, после данных им пояснений юношу задержали и передали следственным органам. Выяснилось, что молодой человек позиционирует себя как квир-активист. В пресс-службе ГСУСК по Петербургу РИА Новости сообщили, что сейчас задержанный доставлен в Петербург для проведения следственных и процессуальных действий.
https://ria.ru/20240318/ubiystvo-1934120150.html
https://ria.ru/20240326/obvinenie-1936013586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, калининский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Калининский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге любовник зарезал политактивиста
СК работает на месте убийства мужчины на проспекте Науки в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Следователь СК работает на месте убийства мужчины, тело которого нашли в квартире в Калининском районе со множеством ножевых ранений, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.
"Следователь следственного отдела по Калининскому району ГСУ СК России
по городу Санкт-Петербургу работает на месте происшествия в связи с обнаружением тела мужчины в квартире на проспекте Науки с множественными ножевыми ранениями", - говорится в сообщении.
Персональные данные убитого в сообщении не приводятся. По информации источника РИА Новости в экстренных службах города, жертвой преступления стал политический активист Виталий Иоффе, который ранее привлекался к административной ответственности за организацию уличных акций с нарушением общественного порядка, а также по статье публичные действия по дискредитации Вооруженных сил России.
"Об убийстве стало известно со слов молодого человека. Он сам обратился в отделение полиции в Выборге
, где рассказал, что напал на мужчину, с которым проживал", - добавил собственник агентства.
По словам источника, после данных им пояснений юношу задержали и передали следственным органам. Выяснилось, что молодой человек позиционирует себя как квир-активист.
В пресс-службе ГСУСК по Петербургу РИА Новости сообщили, что сейчас задержанный доставлен в Петербург для проведения следственных и процессуальных действий.