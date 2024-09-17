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Компания "Тайхэ Шэньси" в Тюмени обсудила новые шаги к сотрудничеству - РИА Новости, 17.09.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
14:04 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/tyumen-1973175225.html
Компания "Тайхэ Шэньси" в Тюмени обсудила новые шаги к сотрудничеству
Компания "Тайхэ Шэньси" в Тюмени обсудила новые шаги к сотрудничеству - РИА Новости, 17.09.2024
Компания "Тайхэ Шэньси" в Тюмени обсудила новые шаги к сотрудничеству
Китайская компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" и Инвестиционное агентство Тюменской области обсудили новые шаги сотрудничества в части возможной... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:04
2024-09-17T14:04
тюменская область
тюмень
китай
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ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. Китайская компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" и Инвестиционное агентство Тюменской области обсудили новые шаги сотрудничества в части возможной локализации будущего производства в регионе, рассказал РИА Новости генеральный директор Инвестагентства Николай Пуртов. Соглашение о сотрудничестве Инвестиционное агентство Тюменской области и компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" подписали в начале сентября. На площадке Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени руководство Инвестагентства и председатель правления китайской компании Ван Ихун обсудили перспективы взаимодействия. "С компанией "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" проговорили этапы их локализации в Тюменской области. В частности, речь шла об аренде офиса, обслуживании по бухгалтерскому, налоговому учету и о регистрации юрлица. Также обсуждали первоначальный объем инвестиций, который должен зайти в Тюменскую область для того, чтобы здесь могли появиться первые признаки завода по производству труб", - рассказал Николай Пуртов. Пуртов отметил, что стороны находятся еще на первом этапе переговоров. "Мы последовательно идем к сотрудничеству. Знаем также Китай как особого производителя и оборудования, в том числе оборудования на шасси автомобилей и тракторов. Будем стремиться к тому, чтобы иностранный инвестор локализовал свое производство, свои технологии в Тюменской области", - подчеркнул он. Как пояснил Пуртов, площадка под завод по производству труб будет точно определена после регистрации юридического лица, пока предполагается, что предприятие может разместиться в индустриальном парке Богандинский. Компания будет использовать свои технологии, продукцию планирует производить из местного сырья. Ранее сообщалось, что компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси", которая является национальным высокотехнологичным предприятием Китая, планирует реализовать инвестиционные проекты в Тюменской области и подписала с Инвестиционным агентством региона соглашение о сотрудничестве. Предыдущая встреча сторон состоялась на полях ВЭФ.
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Тюменская область, Тюмень, Китай

Компания "Тайхэ Шэньси" в Тюмени обсудила новые шаги к сотрудничеству

© Фото : Инвестиционное агентство Тюменской области/ВКонтактеКитайская компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" и Инвестиционное агентство Тюменской области обсудили новые шаги сотрудничества в части возможной локализации будущего производства в регионе
Китайская компания Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси и Инвестиционное агентство Тюменской области обсудили новые шаги сотрудничества в части возможной локализации будущего производства в регионе - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Инвестиционное агентство Тюменской области/ВКонтакте
Китайская компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" и Инвестиционное агентство Тюменской области обсудили новые шаги сотрудничества в части возможной локализации будущего производства в регионе
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ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. Китайская компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" и Инвестиционное агентство Тюменской области обсудили новые шаги сотрудничества в части возможной локализации будущего производства в регионе, рассказал РИА Новости генеральный директор Инвестагентства Николай Пуртов.
Соглашение о сотрудничестве Инвестиционное агентство Тюменской области и компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" подписали в начале сентября. На площадке Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени руководство Инвестагентства и председатель правления китайской компании Ван Ихун обсудили перспективы взаимодействия.
"С компанией "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" проговорили этапы их локализации в Тюменской области. В частности, речь шла об аренде офиса, обслуживании по бухгалтерскому, налоговому учету и о регистрации юрлица. Также обсуждали первоначальный объем инвестиций, который должен зайти в Тюменскую область для того, чтобы здесь могли появиться первые признаки завода по производству труб", - рассказал Николай Пуртов.
Пуртов отметил, что стороны находятся еще на первом этапе переговоров. "Мы последовательно идем к сотрудничеству. Знаем также Китай как особого производителя и оборудования, в том числе оборудования на шасси автомобилей и тракторов. Будем стремиться к тому, чтобы иностранный инвестор локализовал свое производство, свои технологии в Тюменской области", - подчеркнул он.
Как пояснил Пуртов, площадка под завод по производству труб будет точно определена после регистрации юридического лица, пока предполагается, что предприятие может разместиться в индустриальном парке Богандинский. Компания будет использовать свои технологии, продукцию планирует производить из местного сырья.
Ранее сообщалось, что компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси", которая является национальным высокотехнологичным предприятием Китая, планирует реализовать инвестиционные проекты в Тюменской области и подписала с Инвестиционным агентством региона соглашение о сотрудничестве. Предыдущая встреча сторон состоялась на полях ВЭФ.
Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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4 сентября, 20:57
 
Тюменская областьТюменьКитай
 
 
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