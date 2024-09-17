https://ria.ru/20240917/tsb-1973082136.html

ЦБ предложил изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов

ЦБ предложил изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов - РИА Новости, 17.09.2024

ЦБ предложил изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов

Центробанк выступил с инициативой пересмотреть программы господдержки приоритетных инвестпроектов и направлений, чтобы выработать одинаковые подходы к мерам... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T00:20

2024-09-17T00:20

2024-09-17T00:20

экономика

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Центробанк выступил с инициативой пересмотреть программы господдержки приоритетных инвестпроектов и направлений, чтобы выработать одинаковые подходы к мерам поддержки, применяемым к банковскому кредитованию и инструментам рынка капитала, говорится в проекте регулятора "Основные направления развития финансового рынка российской федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов".Льготное кредитование в основном выражено в бюджетной выплате субсидии банкам для возмещения той части процентного дохода, который они недополучают при выдаче льготных кредитом категориям заемщиков, определенных государству. Однако по факту, как отмечает ЦБ, это приносит дополнительную выгоду акционерам.В связи с этим ЦБ предложил выровнять подходы к мерам поддержки. Один из рассматриваемых способов — выплата субсидии, распределенной во времени, компаниям, выходящим на рынок капитала, как альтернативы субсидиям, которые выплачиваются по кредитам.

https://ria.ru/20240819/rynok-1967167990.html

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2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, ипотека, центральный банк рф (цб рф)