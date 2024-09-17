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ЦБ предложил изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов - РИА Новости, 17.09.2024
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00:20 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/tsb-1973082136.html
ЦБ предложил изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов
ЦБ предложил изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов - РИА Новости, 17.09.2024
ЦБ предложил изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов
Центробанк выступил с инициативой пересмотреть программы господдержки приоритетных инвестпроектов и направлений, чтобы выработать одинаковые подходы к мерам... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T00:20
2024-09-17T00:20
экономика
ипотека
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Центробанк выступил с инициативой пересмотреть программы господдержки приоритетных инвестпроектов и направлений, чтобы выработать одинаковые подходы к мерам поддержки, применяемым к банковскому кредитованию и инструментам рынка капитала, говорится в проекте регулятора "Основные направления развития финансового рынка российской федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов".Льготное кредитование в основном выражено в бюджетной выплате субсидии банкам для возмещения той части процентного дохода, который они недополучают при выдаче льготных кредитом категориям заемщиков, определенных государству. Однако по факту, как отмечает ЦБ, это приносит дополнительную выгоду акционерам.В связи с этим ЦБ предложил выровнять подходы к мерам поддержки. Один из рассматриваемых способов — выплата субсидии, распределенной во времени, компаниям, выходящим на рынок капитала, как альтернативы субсидиям, которые выплачиваются по кредитам.
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экономика, ипотека, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ предложил изменить программы господдержки приоритетных инвестпроектов

ЦБ предложил субсидировать не льготные кредиты, а их получателей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦентральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Центральный банк Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Центробанк выступил с инициативой пересмотреть программы господдержки приоритетных инвестпроектов и направлений, чтобы выработать одинаковые подходы к мерам поддержки, применяемым к банковскому кредитованию и инструментам рынка капитала, говорится в проекте регулятора "Основные направления развития финансового рынка российской федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов".
Льготное кредитование в основном выражено в бюджетной выплате субсидии банкам для возмещения той части процентного дохода, который они недополучают при выдаче льготных кредитом категориям заемщиков, определенных государству. Однако по факту, как отмечает ЦБ, это приносит дополнительную выгоду акционерам.
В связи с этим ЦБ предложил выровнять подходы к мерам поддержки. Один из рассматриваемых способов — выплата субсидии, распределенной во времени, компаниям, выходящим на рынок капитала, как альтернативы субсидиям, которые выплачиваются по кредитам.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
ЦБ предложил изменить структуру рынка микрофинансирования
19 августа, 19:23
 
ЭкономикаИпотекаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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