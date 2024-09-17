https://ria.ru/20240917/trevoga-1973083229.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.09.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T00:45

2024-09-17T00:45

2024-09-17T00:45

специальная военная операция на украине

киев

россия

полтавская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в Киеве был объявлен в 0.32 мск. Также воздушная тревога звучит в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях, а с 0.00 - в Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240917/ukraina-1973081253.html

киев

россия

полтавская область

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киев, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире