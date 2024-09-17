https://ria.ru/20240917/tramp-1973214059.html

Трамп-младший и Роберт Кеннеди призвали к переговорам с Россией по Украине

Трамп-младший и Роберт Кеннеди призвали к переговорам с Россией по Украине - РИА Новости, 17.09.2024

Трамп-младший и Роберт Кеннеди призвали к переговорам с Россией по Украине

Белый дом должен начать переговоры с Кремлем по Украине, говорится в совместной статье сына кандидата в президенты США Дональда Трампа — младшего и бывшего... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:37

2024-09-17T16:37

2024-09-17T18:38

сша

россия

украина

камала харрис

европа

роберт кеннеди

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307326_0:93:3138:1858_1920x0_80_0_0_83310cd89ec80b34110bde14b0ac6a12.jpg

ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Белый дом должен начать переговоры с Кремлем по Украине, говорится в совместной статье сына кандидата в президенты США Дональда Трампа — младшего и бывшего участника предвыборной гонки Роберта Кеннеди — младшего в газете Hill."Нам необходимо прямо сейчас потребовать, чтобы Харрис и Джо Байден изменили свой безумный милитаристский курс и начали прямые переговоры с Москвой", — говорится в материале.Авторы напомнили, что вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис на дебатах с Трампом "нарисовала образ российских войск, марширующих по Европе"."Разумеется, она должна знать, насколько это абсурдно", — подчеркивают Трамп и Кеннеди.Они указывают, что милитаристская лихорадка в Вашингтоне достигла небывалого уровня. При этом авторы материала выражают сомнения, что представители Демократической партии верят в собственную риторику. Как отмечают Трамп-младший и Кеннеди-младший, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп поклялся положить конец этому конфликту, но к тому времени, как он снова вернется в Белый дом, "может быть уже слишком поздно".Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп. Инаугурация нового президента должна состояться 20 января 2025 года.

https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html

https://ria.ru/20240917/kharris-1973200947.html

сша

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, украина, камала харрис, европа, роберт кеннеди, дональд трамп, в мире