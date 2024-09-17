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Трамп-младший и Роберт Кеннеди призвали к переговорам с Россией по Украине
Трамп-младший и Роберт Кеннеди призвали к переговорам с Россией по Украине - РИА Новости, 17.09.2024
Трамп-младший и Роберт Кеннеди призвали к переговорам с Россией по Украине
Белый дом должен начать переговоры с Кремлем по Украине, говорится в совместной статье сына кандидата в президенты США Дональда Трампа — младшего и бывшего... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:37
2024-09-17T16:37
2024-09-17T18:38
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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Белый дом должен начать переговоры с Кремлем по Украине, говорится в совместной статье сына кандидата в президенты США Дональда Трампа — младшего и бывшего участника предвыборной гонки Роберта Кеннеди — младшего в газете Hill."Нам необходимо прямо сейчас потребовать, чтобы Харрис и Джо Байден изменили свой безумный милитаристский курс и начали прямые переговоры с Москвой", — говорится в материале.Авторы напомнили, что вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис на дебатах с Трампом "нарисовала образ российских войск, марширующих по Европе"."Разумеется, она должна знать, насколько это абсурдно", — подчеркивают Трамп и Кеннеди.Они указывают, что милитаристская лихорадка в Вашингтоне достигла небывалого уровня. При этом авторы материала выражают сомнения, что представители Демократической партии верят в собственную риторику. Как отмечают Трамп-младший и Кеннеди-младший, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп поклялся положить конец этому конфликту, но к тому времени, как он снова вернется в Белый дом, "может быть уже слишком поздно".Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп. Инаугурация нового президента должна состояться 20 января 2025 года.
https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html
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сша, россия, украина, камала харрис, европа, роберт кеннеди, дональд трамп, в мире
США, Россия, Украина, Камала Харрис, Европа, Роберт Кеннеди, Дональд Трамп, В мире
Трамп-младший и Роберт Кеннеди призвали к переговорам с Россией по Украине
СМИ: Трамп-младший и Роберт Кеннеди призвали к переговорам с Россией по Украине