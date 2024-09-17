https://ria.ru/20240917/tramp-1973047964.html

Неудачные покушения на Трампа готовят почву для его ликвидации

Неудачные покушения на Трампа готовят почву для его ликвидации - РИА Новости, 17.09.2024

Неудачные покушения на Трампа готовят почву для его ликвидации

Новое покушение на убийство Дональда Трампа не было неожиданным — но не это главный вывод из произошедшего в воскресенье во Флориде. Да, в этот раз покушение не РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:00

2024-09-17T08:00

2024-09-17T08:05

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повторное покушение на трампа

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Новое покушение на убийство Дональда Трампа не было неожиданным — но не это главный вывод из произошедшего в воскресенье во Флориде. Да, в этот раз покушение не состоялось, то есть не было завершено — потенциального убийцу спугнула охрана, заметившая спрятанное оружие всего в нескольких сотнях метров от экс-президента, игравшего в гольф. Райна Раута задержали — и выяснилось что он голосовал за Трампа в 2016-м, но вскоре разочаровался в нем. То есть получается, что в Трампа стреляют разочаровавшиеся трамписты — потому что он "недостаточно Трамп", то есть мало борется с "глубинным государством"?Нет, Раут разочаровался в Трампе по совсем другим причинам. Ему не понравилось, что Трамп стремился к сближению с Путиным и хотел превратить американцев в рабов. О каком сближении с Путиным идет речь? О том, о которым демократы уже несколько лет рассказывают американцам: Трамп боится Путина, потому что у того есть компромат на него, Трамп любит диктаторов, потому что сам хочет стать диктатором, Трамп готов пойти на уступки России — и вообще он русский агент влияния. Всю эту чушь транслируют уже восемь лет, и в нее верят далеко не только психически нестабильные американцы типа Раута.А несостоявшийся убийца Трампа не ограничился тем, что переметнулся на сторону демократов, — он стал бороться за американские интересы, которые хотел предать Трамп. Уже в 2022 году Раут поехал в Киев — потому что это "война добра со злом" и он готов воевать и отдать жизнь за Украину. Воевать ему не дали, и тогда он решил создать организацию по привлечению наемников на помощь ВСУ. Идеи у него были масштабные и фантастические — например, перебросить 20 тысяч афганских военных, бежавших из Афганистана вместе с американцами, на украинский фронт. Ну а затем он уже писал и о том, что не нужно бояться ядерных ударов по Москве. Сумасшедший?Не совсем, потому что, не сумев поучаствовать в убийстве русских (то есть "коллективного Путина"), он решил убить Трампа. И мог бы преуспеть в этом — ведь два месяца назад 20-летний Томас Крукс чуть не убил бывшего президента: пуля лишь оцарапала Трампу ухо только потому, что тот за секунду до выстрела повернул голову. Сейчас Раут подобрался к экс-президенту достаточно близко — и если бы агенты спецслужбы не заметили оружие, а Трамп продолжал играть в гольф (и двигаться в сторону Раута), то все могло бы закончится совсем по другому.Был ли Раут агентом спецслужб — американских или украинских? Конечно, нет, и в Киеве сразу же открестились от Раута, да и сам он в одном из интервью говорил, что с украинцами сложно иметь дело, потому что они во всех подозревают русских шпионов. Но то, что Раут не работал на спецслужбы, как не был их агентом и Крукс, не облегчает положение Трампа. Ровно наоборот.Потому что два инициативника-одиночки за два месяца — это не случайность, а тенденция. Подтверждающая то, о чем уже давно говорилось: в Штатах сознательно культивируется атмосфера ненависти к Трампу. Да, с ноября 2016 года главная цель создателей этой атмосферы — не допустить второй победы Трампа на президентских выборах. В 2020-м это получилось (пусть и с серьезными махинациями), а вот в 2024-м уже не срабатывает. Доверия к опросам, показывающим, что после выдвижения Харрис Трамп потерял безусловное лидерство в большинстве колеблющихся штатов, нет, и самое главное — в этот раз истеблишмент не может оставить все на волю случая (и избирателей). Нужна подстраховка — причем железная. То есть Трамп ни в коем случае не должен вернуться в январе следующего года в Белый дом. Что может это гарантировать? Только его смерть.Вот тут и пригодится атмосфера ненависти — которая убивает. Покушения Крукса и Раута не были организованы "глубинным государством" — оно лишь создало атмосферу, в которой появляются желающие убить Трампа. Неудачные покушения никак не противоречат плану по его устранению. Наоборот, даже помогают. Каким образом? Тем, что готовят почву для третьего (или четвертого, пятого — как уж сложится) покушения, которое и станет удачным для врагов Трампа. К этому моменту все уже привыкнут к тому, что на Трампа постоянно охотятся какие-то психи-одиночки — и поэтому сообщение о том, что убийца экс-президента, ликвидированный на месте спецслужбами, был точно таким же неуравновешенным трампоненавистником, почти никого не удивит.Как не удивляет до сих пор история с убийством летом 1968-го кандидата в президенты Роберта Кеннеди (у него были очень хорошие шансы выиграть выборы), которого застрелил палестинец. Якобы за поддержку Израиля и отказ в помощи палестинцам — ну а Трампа убьют за то, что не хотел помогать Украине и поддерживал Россию. И большинство в это поверит — а что удивительного, ведь вот был же проукраинский Раут, у которого не получилось.Сумеет ли Трамп выжить в этой смертельной игре? Ну, он уже сделал для этого все возможное — подстраховался, выбрав себе напарником еще более неприемлемого для "глубинного государства" Джей Ди Вэнса. То есть убьете меня — получите молодого и идейного нового Трампа. Но эта страховка начинает действовать только в случае победы Трампа — Вэнса 5 ноября (а в полную силу вступает и вовсе после инаугурации 20 января 2025-го), однако до этого дня Дональду еще надо дожить.

https://ria.ru/20240916/tramp-1972903657.html

https://ria.ru/20240916/wsj-1972900605.html

https://radiosputnik.ru/20240916/pokushenie-1972901329.html

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аналитика, в мире, россия, киев, украина, роберт кеннеди, вооруженные силы украины, повторное покушение на трампа