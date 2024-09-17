Раскрыто последнее послание экипажа батискафа Titan перед крушением
Перед крушением батискафа Titan с его борта написали, что все в порядке
Батискаф Titan компании OceanGate. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сотрудники береговой охраны США обнародовали последние сообщения с борта затонувшего батискафа Titan для судна Polar Prince, в которых говорилось, что все в порядке. Об этом сообщает Sky News.
"Пятеро из погибших общались с людьми на борту судна Polar Prince посредством текстовых сообщений. С Polar Prince постоянно спрашивали о состоянии батискафа, пока тот спускался к обломкам "Титаника". На Polar Prince также неоднократно интересовались, видит ли Titan части корабля на своем бортовом дисплее", — говорится в материале.
Сообщается, что примерно через час после погружения экипаж батискафа стал испытывать проблемы со связью, но сумел отправить сообщение с текстом: "Здесь все в порядке". Последнее сообщение было отправлено в 10:47 по местному времени с глубины 3346 м, чтобы сообщить о сбросе двух грузов в качестве балласта. После этого связь была потеряна.
Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" — океанскому лайнеру, который затонул в Северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии — направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность.
На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
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15 июля 2023, 01:57