https://ria.ru/20240917/titan-1973285181.html

Раскрыто последнее послание экипажа батискафа Titan перед крушением

Раскрыто последнее послание экипажа батискафа Titan перед крушением - РИА Новости, 17.09.2024

Раскрыто последнее послание экипажа батискафа Titan перед крушением

Сотрудники береговой охраны США обнародовали последние сообщения с борта затонувшего батискафа Titan для судна Polar Prince, в которых говорилось, что все в... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T22:03

2024-09-17T22:03

2024-09-17T22:03

в мире

сша

северная атлантика

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879720693_0:78:801:528_1920x0_80_0_0_679199594442c3866674e1bde8f409a4.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сотрудники береговой охраны США обнародовали последние сообщения с борта затонувшего батискафа Titan для судна Polar Prince, в которых говорилось, что все в порядке. Об этом сообщает Sky News."Пятеро из погибших общались с людьми на борту судна Polar Prince посредством текстовых сообщений. С Polar Prince постоянно спрашивали о состоянии батискафа, пока тот спускался к обломкам "Титаника". На Polar Prince также неоднократно интересовались, видит ли Titan части корабля на своем бортовом дисплее", — говорится в материале.Сообщается, что примерно через час после погружения экипаж батискафа стал испытывать проблемы со связью, но сумел отправить сообщение с текстом: "Здесь все в порядке". Последнее сообщение было отправлено в 10:47 по местному времени с глубины 3346 м, чтобы сообщить о сбросе двух грузов в качестве балласта. После этого связь была потеряна.Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" — океанскому лайнеру, который затонул в Северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии — направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность.На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.

https://ria.ru/20240917/titan-1973187363.html

https://ria.ru/20230715/oceangate-1884318510.html

сша

северная атлантика

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, северная атлантика, франция