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В США опубликовали снимок обломков батискафа "Титан" - РИА Новости, 18.09.2024
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14:53 17.09.2024 (обновлено: 00:32 18.09.2024)
https://ria.ru/20240917/titan-1973187363.html
В США опубликовали снимок обломков батискафа "Титан"
В США опубликовали снимок обломков батискафа "Титан" - РИА Новости, 18.09.2024
В США опубликовали снимок обломков батискафа "Титан"
Береговая охрана США опубликовала фотографию обломков хвостовой части батискафа "Титан", на котором погибла экспедиция к "Титанику" во главе с директором... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-17T14:53
2024-09-18T00:32
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в мире
титаник (судно)
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Береговая охрана США опубликовала фотографию обломков хвостовой части батискафа "Титан", на котором погибла экспедиция к "Титанику" во главе с директором создавшей аппарат компании Стоктоном Рашем, сообщает газета New York Post."Береговая охрана США опубликовала первое изображение обреченного батискафа "Титан" компании OceanGate, на котором виден оторванный хвостовой конус судна, жутко покоящийся на дне океана", — пишет издание. В материале отмечается, что фотография была сделана еще в 2023 году в процессе поисков аппарата. Согласно предоставленным Береговой охраной США данным, последним сообщением, отправленным на поверхность с "Титана", была фраза "У нас все в порядке". Связь с батискафом была потеряна в течение двух минут после отправки этого сообщения. Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" — океанскому лайнеру, который затонул в Северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии — направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность. На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
https://ria.ru/20240916/verf-1973037506.html
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сша, в мире, титаник (судно)
США, В мире, Титаник (судно)
В США опубликовали снимок обломков батискафа "Титан"

В США опубликовали первое фото затонувшего в 2023 году батискафа "Титан"

© Pelagic Research ServicesОбломки батискафа Titan, который затонул летом 2023 года при погружении в Северной Атлантике
Обломки батискафа Titan, который затонул летом 2023 года при погружении в Северной Атлантике - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Pelagic Research Services
Обломки батискафа Titan, который затонул летом 2023 года при погружении в Северной Атлантике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Береговая охрана США опубликовала фотографию обломков хвостовой части батискафа "Титан", на котором погибла экспедиция к "Титанику" во главе с директором создавшей аппарат компании Стоктоном Рашем, сообщает газета New York Post.
"Береговая охрана США опубликовала первое изображение обреченного батискафа "Титан" компании OceanGate, на котором виден оторванный хвостовой конус судна, жутко покоящийся на дне океана", — пишет издание.
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В материале отмечается, что фотография была сделана еще в 2023 году в процессе поисков аппарата. Согласно предоставленным Береговой охраной США данным, последним сообщением, отправленным на поверхность с "Титана", была фраза "У нас все в порядке". Связь с батискафом была потеряна в течение двух минут после отправки этого сообщения.
Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" — океанскому лайнеру, который затонул в Северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии — направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность.
На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
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