https://ria.ru/20240917/tatarstan-1973237028.html

В Татарстане нашли погребения старше египетских пирамид

В Татарстане нашли погребения старше египетских пирамид - РИА Новости, 17.09.2024

В Татарстане нашли погребения старше египетских пирамид

В Татарстане завершились раскопки "Новобиксинтеевского могильника", созданного в период с 4500 по 4000 годы до н.э. и обнаруженного в 2023 году, сообщает... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T18:03

2024-09-17T18:03

2024-09-17T18:52

республика татарстан (татарстан)

наука

наука

археология

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973235458_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d23ce2bb739c0c265dd945bd4aa8be24.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Татарстане завершились раскопки "Новобиксинтеевского могильника", созданного в период с 4500 по 4000 годы до н.э. и обнаруженного в 2023 году, сообщает пресс-служба комитета республики по охране объектов культурного наследия."Во время раскопок выявлены 9 погребений первобытных людей каменного века", — говорится в материале. В них нашли каменные наконечники стрел, украшения из зубов оленя, бобра, зубов рыб, резцы сурка, пластины из клыков кабана, подвески из приуральского серпентинита.По данным исследователей, захоронение принадлежало первобытным людям, которые еще не умели обрабатывать металл, оно древнее египетских пирамид более чем на полторы тысячи лет.Археологи также нашли два более поздних захоронения, датируемые приблизительно ранним Средневековьем, а также остатки кирпичной смолокурни XIX века.Ученым предстоит выполнить радиоуглеродный анализ образцов для уточнения возраста погребенных. Также будут проводится антропологический и геномный анализы.

https://ria.ru/20240917/krym-1973095098.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика татарстан (татарстан), наука, археология