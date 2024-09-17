https://ria.ru/20240917/tatarstan-1973237028.html
В Татарстане нашли погребения старше египетских пирамид
В Татарстане нашли погребения старше египетских пирамид - РИА Новости, 17.09.2024
В Татарстане нашли погребения старше египетских пирамид
В Татарстане завершились раскопки "Новобиксинтеевского могильника", созданного в период с 4500 по 4000 годы до н.э. и обнаруженного в 2023 году, сообщает... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T18:03
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2024-09-17T18:52
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Татарстане завершились раскопки "Новобиксинтеевского могильника", созданного в период с 4500 по 4000 годы до н.э. и обнаруженного в 2023 году, сообщает пресс-служба комитета республики по охране объектов культурного наследия."Во время раскопок выявлены 9 погребений первобытных людей каменного века", — говорится в материале. В них нашли каменные наконечники стрел, украшения из зубов оленя, бобра, зубов рыб, резцы сурка, пластины из клыков кабана, подвески из приуральского серпентинита.По данным исследователей, захоронение принадлежало первобытным людям, которые еще не умели обрабатывать металл, оно древнее египетских пирамид более чем на полторы тысячи лет.Археологи также нашли два более поздних захоронения, датируемые приблизительно ранним Средневековьем, а также остатки кирпичной смолокурни XIX века.Ученым предстоит выполнить радиоуглеродный анализ образцов для уточнения возраста погребенных. Также будут проводится антропологический и геномный анализы.
https://ria.ru/20240917/krym-1973095098.html
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республика татарстан (татарстан), наука, археология
Республика Татарстан (Татарстан), Наука, Наука, Археология
В Татарстане нашли погребения старше египетских пирамид
В Татарстане обнаружены древние погребения возрастом около 6,5 тыс. лет
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
В Татарстане завершились раскопки "Новобиксинтеевского могильника", созданного в период с 4500 по 4000 годы до н.э. и обнаруженного в 2023 году, сообщает
пресс-служба комитета республики по охране объектов культурного наследия.
"Во время раскопок выявлены 9 погребений первобытных людей каменного века", — говорится в материале. В них нашли каменные наконечники стрел, украшения из зубов оленя, бобра, зубов рыб, резцы сурка, пластины из клыков кабана, подвески из приуральского серпентинита.
По данным исследователей, захоронение принадлежало первобытным людям, которые еще не умели обрабатывать металл, оно древнее египетских пирамид более чем на полторы тысячи лет.
Археологи также нашли два более поздних захоронения, датируемые приблизительно ранним Средневековьем, а также остатки кирпичной смолокурни XIX века.
Ученым предстоит выполнить радиоуглеродный анализ образцов для уточнения возраста погребенных. Также будут проводится антропологический и геномный анализы.