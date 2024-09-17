https://ria.ru/20240917/t-80bvm--1973092496.html
Экипаж Т-80БВМ уничтожил "опорник" ВСУ на Южно-Донецком направлении
Экипаж Т-80БВМ уничтожил "опорник" ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 17.09.2024
Экипаж Т-80БВМ уничтожил "опорник" ВСУ на Южно-Донецком направлении
Экипаж танка Т-80БВМ общевойскового объединения группировки войск "Восток" из Приморья огнем прямой наводкой уничтожил опорный пункт ВСУ на южно-донецком... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T05:28
2024-09-17T05:28
2024-09-17T12:58
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ общевойскового объединения группировки войск "Восток" из Приморья огнем прямой наводкой уничтожил опорный пункт ВСУ на южно-донецком направлении спецоперации, сообщило Минобороны РФ. "Еще на подходе по нам работает артиллерия и птички, бывает, поднимаются. Выезжаем как вплотную, так и с закрытых огневых позиций работаем… Было, что выходили до 50 метров от врага", - приводит слова наводчика-оператора танка с позывным "Кубинец" МО. Для защиты от дронов-камикадзе и попадания кумулятивных снарядов экипаж оборудовал свой танк усиленной дополнительной защитой, которая уже не раз выручала в бою. "Приварен 10-миллиметровый металл, усилен швеллерами, уголками для защиты от артиллерии. Решетки динамические рассчитаны от прямых попаданий. Прилеты были, вон - все в дырах, осколки мелкие прилетали, а серьезных не было", - рассказал командир танка с позывным "Печник". Благодаря газотурбинному двигателю Т-80БВМ способны выходить на огневые позиции практически бесшумно и неожиданно для противника.
https://ria.ru/20240917/mi-28nm--1973091522.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Экипаж Т-80БВМ уничтожил "опорник" ВСУ на Южно-Донецком направлении
Т-80БВМ уничтожил "опорник" ВСУ на Южно-Донецком направлении
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ общевойскового объединения группировки войск "Восток" из Приморья огнем прямой наводкой уничтожил опорный пункт ВСУ на южно-донецком направлении спецоперации, сообщило Минобороны РФ.
"Еще на подходе по нам работает артиллерия и птички, бывает, поднимаются. Выезжаем как вплотную, так и с закрытых огневых позиций работаем… Было, что выходили до 50 метров от врага", - приводит слова наводчика-оператора танка с позывным "Кубинец" МО.
Для защиты от дронов-камикадзе и попадания кумулятивных снарядов экипаж оборудовал свой танк усиленной дополнительной защитой, которая уже не раз выручала в бою.
"Приварен 10-миллиметровый металл, усилен швеллерами, уголками для защиты от артиллерии. Решетки динамические рассчитаны от прямых попаданий. Прилеты были, вон - все в дырах, осколки мелкие прилетали, а серьезных не было", - рассказал командир танка с позывным "Печник".
Благодаря газотурбинному двигателю Т-80БВМ способны выходить на огневые позиции практически бесшумно и неожиданно для противника.