https://ria.ru/20240917/t-80bvm--1973092496.html

Экипаж Т-80БВМ уничтожил "опорник" ВСУ на Южно-Донецком направлении

Экипаж Т-80БВМ уничтожил "опорник" ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 17.09.2024

Экипаж Т-80БВМ уничтожил "опорник" ВСУ на Южно-Донецком направлении

Экипаж танка Т-80БВМ общевойскового объединения группировки войск "Восток" из Приморья огнем прямой наводкой уничтожил опорный пункт ВСУ на южно-донецком... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T05:28

2024-09-17T05:28

2024-09-17T12:58

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973154189_6:0:2321:1302_1920x0_80_0_0_5f554a27c6f1ad54d94712ae575f2f20.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ общевойскового объединения группировки войск "Восток" из Приморья огнем прямой наводкой уничтожил опорный пункт ВСУ на южно-донецком направлении спецоперации, сообщило Минобороны РФ. "Еще на подходе по нам работает артиллерия и птички, бывает, поднимаются. Выезжаем как вплотную, так и с закрытых огневых позиций работаем… Было, что выходили до 50 метров от врага", - приводит слова наводчика-оператора танка с позывным "Кубинец" МО. Для защиты от дронов-камикадзе и попадания кумулятивных снарядов экипаж оборудовал свой танк усиленной дополнительной защитой, которая уже не раз выручала в бою. "Приварен 10-миллиметровый металл, усилен швеллерами, уголками для защиты от артиллерии. Решетки динамические рассчитаны от прямых попаданий. Прилеты были, вон - все в дырах, осколки мелкие прилетали, а серьезных не было", - рассказал командир танка с позывным "Печник". Благодаря газотурбинному двигателю Т-80БВМ способны выходить на огневые позиции практически бесшумно и неожиданно для противника.

https://ria.ru/20240917/mi-28nm--1973091522.html

https://ria.ru/20240917/snagost-1973091342.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины