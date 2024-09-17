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Глава МИД Индии назвал страну, которая может говорить с Россией и Украиной - РИА Новости, 17.09.2024
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15:07 17.09.2024 (обновлено: 15:24 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/svo-1973187863.html
Глава МИД Индии назвал страну, которая может говорить с Россией и Украиной
Глава МИД Индии назвал страну, которая может говорить с Россией и Украиной - РИА Новости, 17.09.2024
Глава МИД Индии назвал страну, которая может говорить с Россией и Украиной
Индия является одной из немногих стран, которые могут говорить и с Россией, и с Украиной, заявил глава МИД Субраманьям Джайшанкар в ходе интервью на телеканале... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:07
2024-09-17T15:24
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субраманиам джайшанкар
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – РИА Новости. Индия является одной из немногих стран, которые могут говорить и с Россией, и с Украиной, заявил глава МИД Субраманьям Джайшанкар в ходе интервью на телеканале Times Now. "Сегодня мы одна из немногих стран, которая может говорить с обоими этими правительствами, обеими этими странами в это очень трудное время, и посмотреть, что мы можем сделать, чтобы справиться с конфликтом, который длится так долго", - заявил глава МИД Индии. Перечисляя достижения премьер-министра Индии Нарендры Моди в первые 100 дней работы в ходе его третьего срока на посту главы Индии, Джайшанкар назвал визиты в Москву и Киев самыми важными шагами, который за это время предпринял Моди. "Премьер-министр отправился в Россию. У него был очень долгий разговор с (президентом России Владимиром) Путиным. И после этого он совершил эту поездку, которая, кстати, была первой в истории поездкой индийского премьер-министра на Украину. У него была долгая, подробная дискуссия с президентом Зеленским. Я сам был там с ним, помогал ему в этом отношении. Мы не пошли туда с мирным планом, но мы пошли туда, чтобы выразить глобальное чувство, что эта война вредит всем, включая две стороны, которые воюют, и что есть глобальное желание, чтобы этот конфликт прекратился", - заявил Джайшанкар. Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры. Двадцать третьего августа премьер-министр Индии посетил Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Ранее Моди заявил, что Индия, и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240709/ssha-1958401059.html
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в мире, россия, индия, украина, нарендра моди, субраманиам джайшанкар, владимир путин
В мире, Россия, Индия, Украина, Нарендра Моди, Субраманиам Джайшанкар, Владимир Путин
Глава МИД Индии назвал страну, которая может говорить с Россией и Украиной

Глава МИД Индии Джайшанкар: Индия может говорить и с Россией, и с Украиной

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – РИА Новости. Индия является одной из немногих стран, которые могут говорить и с Россией, и с Украиной, заявил глава МИД Субраманьям Джайшанкар в ходе интервью на телеканале Times Now.
"Сегодня мы одна из немногих стран, которая может говорить с обоими этими правительствами, обеими этими странами в это очень трудное время, и посмотреть, что мы можем сделать, чтобы справиться с конфликтом, который длится так долго", - заявил глава МИД Индии.
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Перечисляя достижения премьер-министра Индии Нарендры Моди в первые 100 дней работы в ходе его третьего срока на посту главы Индии, Джайшанкар назвал визиты в Москву и Киев самыми важными шагами, который за это время предпринял Моди.
"Премьер-министр отправился в Россию. У него был очень долгий разговор с (президентом России Владимиром) Путиным. И после этого он совершил эту поездку, которая, кстати, была первой в истории поездкой индийского премьер-министра на Украину. У него была долгая, подробная дискуссия с президентом Зеленским. Я сам был там с ним, помогал ему в этом отношении. Мы не пошли туда с мирным планом, но мы пошли туда, чтобы выразить глобальное чувство, что эта война вредит всем, включая две стороны, которые воюют, и что есть глобальное желание, чтобы этот конфликт прекратился", - заявил Джайшанкар.
Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
Двадцать третьего августа премьер-министр Индии посетил Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Ранее Моди заявил, что Индия, и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине.
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