https://ria.ru/20240917/svo-1973187863.html

Глава МИД Индии назвал страну, которая может говорить с Россией и Украиной

Глава МИД Индии назвал страну, которая может говорить с Россией и Украиной - РИА Новости, 17.09.2024

Глава МИД Индии назвал страну, которая может говорить с Россией и Украиной

Индия является одной из немногих стран, которые могут говорить и с Россией, и с Украиной, заявил глава МИД Субраманьям Джайшанкар в ходе интервью на телеканале... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:07

2024-09-17T15:07

2024-09-17T15:24

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нарендра моди

субраманиам джайшанкар

владимир путин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – РИА Новости. Индия является одной из немногих стран, которые могут говорить и с Россией, и с Украиной, заявил глава МИД Субраманьям Джайшанкар в ходе интервью на телеканале Times Now. "Сегодня мы одна из немногих стран, которая может говорить с обоими этими правительствами, обеими этими странами в это очень трудное время, и посмотреть, что мы можем сделать, чтобы справиться с конфликтом, который длится так долго", - заявил глава МИД Индии. Перечисляя достижения премьер-министра Индии Нарендры Моди в первые 100 дней работы в ходе его третьего срока на посту главы Индии, Джайшанкар назвал визиты в Москву и Киев самыми важными шагами, который за это время предпринял Моди. "Премьер-министр отправился в Россию. У него был очень долгий разговор с (президентом России Владимиром) Путиным. И после этого он совершил эту поездку, которая, кстати, была первой в истории поездкой индийского премьер-министра на Украину. У него была долгая, подробная дискуссия с президентом Зеленским. Я сам был там с ним, помогал ему в этом отношении. Мы не пошли туда с мирным планом, но мы пошли туда, чтобы выразить глобальное чувство, что эта война вредит всем, включая две стороны, которые воюют, и что есть глобальное желание, чтобы этот конфликт прекратился", - заявил Джайшанкар. Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры. Двадцать третьего августа премьер-министр Индии посетил Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Ранее Моди заявил, что Индия, и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240709/ssha-1958401059.html

https://ria.ru/20240709/peskov-1958541781.html

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в мире, россия, индия, украина, нарендра моди, субраманиам джайшанкар, владимир путин