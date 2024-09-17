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США будут считать Россию угрозой в любом случае, сообщил министр ВВС США - РИА Новости, 17.09.2024
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14:54 17.09.2024 (обновлено: 15:36 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/svo-1973185822.html
США будут считать Россию угрозой в любом случае, сообщил министр ВВС США
США будут считать Россию угрозой в любом случае, сообщил министр ВВС США - РИА Новости, 17.09.2024
США будут считать Россию угрозой в любом случае, сообщил министр ВВС США
США будут считать Россию угрозой при любом исходе конфликта на Украине, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:54
2024-09-17T15:36
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. США будут считать Россию угрозой при любом исходе конфликта на Украине, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл. "Вне зависимости от того, когда и как эта война закончится, Россия, вероятно, останется острой угрозой (для США – ред.)", - приводит портал космических сил США слова Кендалла, сказанные им на съезде Ассоциации ВВС и космических сил США. Министр ВВС добавил, что США продолжат расширять военное сотрудничество с союзниками в Европе, приведя в пример недавнюю ратификацию соглашения о распределении затрат на интеграцию норвежских ракет JSM на истребители F-35. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240917/ssha-1973181331.html
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россия, сша, европа, нато, в мире
Россия, США, Европа, НАТО, В мире
США будут считать Россию угрозой в любом случае, сообщил министр ВВС США

Кендалл: США будут считать Россию угрозой при любом исходе конфликта на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. США будут считать Россию угрозой при любом исходе конфликта на Украине, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.
"Вне зависимости от того, когда и как эта война закончится, Россия, вероятно, останется острой угрозой (для США – ред.)", - приводит портал космических сил США слова Кендалла, сказанные им на съезде Ассоциации ВВС и космических сил США.
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Министр ВВС добавил, что США продолжат расширять военное сотрудничество с союзниками в Европе, приведя в пример недавнюю ратификацию соглашения о распределении затрат на интеграцию норвежских ракет JSM на истребители F-35.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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