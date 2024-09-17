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В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 17.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 17.09.2024 (обновлено: 15:55 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/svo-1973177226.html
В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу
В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 17.09.2024
В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу
Российские войска за сутки отразили на курском направлении пять попыток ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:12
2024-09-17T15:55
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские войска за сутки отразили на курском направлении пять попыток ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье, Украина потеряла до 40 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье. Противник потерял до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, боевую машину пехоты CV-90 шведского производства, четыре боевых бронированных машины и инженерную машину разграждения", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу

В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские войска за сутки отразили на курском направлении пять попыток ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье, Украина потеряла до 40 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье. Противник потерял до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, боевую машину пехоты CV-90 шведского производства, четыре боевых бронированных машины и инженерную машину разграждения", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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