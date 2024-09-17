https://ria.ru/20240917/svo-1973146636.html

ВСУ потеряли более 20 военнослужащих после удара в районе Звановки

ВСУ потеряли более 20 военнослужащих после удара в районе Звановки - РИА Новости, 17.09.2024

ВСУ потеряли более 20 военнослужащих после удара в районе Звановки

ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в районе подконтрольной Киеву Звановки в ДНР, противник потерял более 20... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:30

2024-09-17T12:30

2024-09-17T13:15

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украинский демократический альянс за реформы (удар)

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в районе подконтрольной Киеву Звановки в ДНР, противник потерял более 20 военнослужащих, видео предоставило Минобороны РФ."ВКС России нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Ззвановка на временно оккупированной украинскими националистами территории Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в результате авиаудара средствами объективного контроля было зафиксировано критическое разрушение используемого противником здания, потери ВСУ составили более 20 человек личного состава и четыре единицы автомобильной техники.

https://ria.ru/20240917/minoborony-1973140377.html

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Авиационный удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе н.п. Звановка ВКС России нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе н.п. Звановка на временно оккупированной украинскими националистами территории Донецкой Народной республики. 2024-09-17T12:30 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), воздушно-космические силы россии