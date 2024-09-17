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ВСУ потеряли более 20 военнослужащих после удара в районе Звановки
ВСУ потеряли более 20 военнослужащих после удара в районе Звановки - РИА Новости, 17.09.2024
ВСУ потеряли более 20 военнослужащих после удара в районе Звановки
ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в районе подконтрольной Киеву Звановки в ДНР, противник потерял более 20... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:30
2024-09-17T12:30
2024-09-17T13:15
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в районе подконтрольной Киеву Звановки в ДНР, противник потерял более 20 военнослужащих, видео предоставило Минобороны РФ."ВКС России нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Ззвановка на временно оккупированной украинскими националистами территории Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в результате авиаудара средствами объективного контроля было зафиксировано критическое разрушение используемого противником здания, потери ВСУ составили более 20 человек личного состава и четыре единицы автомобильной техники.
https://ria.ru/20240917/minoborony-1973140377.html
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Авиационный удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе н.п. Звановка
ВКС России нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе н.п. Звановка на временно оккупированной украинскими националистами территории Донецкой Народной республики.
2024-09-17T12:30
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Воздушно-космические силы России
ВСУ потеряли более 20 военнослужащих после удара в районе Звановки
РФ: более 20 военнослужащих ВСУ погибли в пункте временной дислокации в ДНР