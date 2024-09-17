https://ria.ru/20240917/svo-1973142206.html
ВСУ потеряли около 30 военнослужащих после удара по Харьковской области
ВСУ потеряли около 30 военнослужащих после удара по Харьковской области - РИА Новости, 17.09.2024
ВСУ потеряли около 30 военнослужащих после удара по Харьковской области
Воздушно-космические силы России нанесли авиаудар по пункту временной дислокации ВСУ в Петропавловке в шести километрах от Купянска, потери противника составили РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:33
2024-09-17T12:33
2024-09-17T14:56
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли авиаудар по пункту временной дислокации ВСУ в Петропавловке в шести километрах от Купянска, потери противника составили почти 30 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Средствами авиационного поражения ВКС России был нанесен удар по выявленному пункту временной дислокации подразделения ВСУ в населенном пункте Петропавловка Харьковского района, в шести километрах к востоку от Купянска", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства объективного контроля в режиме реального времени показали полное уничтожение зданий, используемых подразделениями ВСУ для размещения личного состава. Разведка оценивает потери противника почти в 30 военнослужащих.Российское военное ведомство также опубликовало кадры уничтожения личного состава ВСУ на пункте временной дислокации в Харьковской области.
https://ria.ru/20240910/kharkov-1971823677.html
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Авиационный удар по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области
Удар нанесен по пункту дислокации ВСУ в Петропавловке (6 км к востоку от Купянска), потери противника оцениваются почти в 30 человек, сообщило Минобороны
2024-09-17T12:33
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли около 30 военнослужащих после удара по Харьковской области
МО РФ: ВСУ потеряли около 30 военнослужащих после удара в Петропавловке
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли авиаудар по пункту временной дислокации ВСУ в Петропавловке в шести километрах от Купянска, потери противника составили почти 30 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Средствами авиационного поражения ВКС России был нанесен удар по выявленному пункту временной дислокации подразделения ВСУ в населенном пункте Петропавловка Харьковского района, в шести километрах к востоку от Купянска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства объективного контроля в режиме реального времени показали полное уничтожение зданий, используемых подразделениями ВСУ для размещения личного состава. Разведка оценивает потери противника почти в 30 военнослужащих.
Российское военное ведомство также опубликовало кадры уничтожения личного состава ВСУ на пункте временной дислокации в Харьковской области.