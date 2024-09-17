Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли около 30 военнослужащих после удара по Харьковской области - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 17.09.2024 (обновлено: 14:56 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/svo-1973142206.html
ВСУ потеряли около 30 военнослужащих после удара по Харьковской области
ВСУ потеряли около 30 военнослужащих после удара по Харьковской области - РИА Новости, 17.09.2024
ВСУ потеряли около 30 военнослужащих после удара по Харьковской области
Воздушно-космические силы России нанесли авиаудар по пункту временной дислокации ВСУ в Петропавловке в шести километрах от Купянска, потери противника составили РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:33
2024-09-17T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973141198_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d28a76e8567c5e66c930cf7f72273257.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли авиаудар по пункту временной дислокации ВСУ в Петропавловке в шести километрах от Купянска, потери противника составили почти 30 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Средствами авиационного поражения ВКС России был нанесен удар по выявленному пункту временной дислокации подразделения ВСУ в населенном пункте Петропавловка Харьковского района, в шести километрах к востоку от Купянска", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства объективного контроля в режиме реального времени показали полное уничтожение зданий, используемых подразделениями ВСУ для размещения личного состава. Разведка оценивает потери противника почти в 30 военнослужащих.Российское военное ведомство также опубликовало кадры уничтожения личного состава ВСУ на пункте временной дислокации в Харьковской области.
https://ria.ru/20240910/kharkov-1971823677.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Авиационный удар по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области
Удар нанесен по пункту дислокации ВСУ в Петропавловке (6 км к востоку от Купянска), потери противника оцениваются почти в 30 человек, сообщило Минобороны
2024-09-17T12:33
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973141198_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1c7e5fb58e5eb293d23f7c9fd3409391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли около 30 военнослужащих после удара по Харьковской области

МО РФ: ВСУ потеряли около 30 военнослужащих после удара в Петропавловке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли авиаудар по пункту временной дислокации ВСУ в Петропавловке в шести километрах от Купянска, потери противника составили почти 30 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Средствами авиационного поражения ВКС России был нанесен удар по выявленному пункту временной дислокации подразделения ВСУ в населенном пункте Петропавловка Харьковского района, в шести километрах к востоку от Купянска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства объективного контроля в режиме реального времени показали полное уничтожение зданий, используемых подразделениями ВСУ для размещения личного состава. Разведка оценивает потери противника почти в 30 военнослужащих.
Российское военное ведомство также опубликовало кадры уничтожения личного состава ВСУ на пункте временной дислокации в Харьковской области.
ТЭЦ-5 в Харькове после удара - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Уничтожены все ТЭЦ, обслуживающие Харьков
10 сентября, 13:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала