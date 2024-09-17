https://ria.ru/20240917/svo-1973142206.html

ВСУ потеряли около 30 военнослужащих после удара по Харьковской области

ВСУ потеряли около 30 военнослужащих после удара по Харьковской области - РИА Новости, 17.09.2024

ВСУ потеряли около 30 военнослужащих после удара по Харьковской области

Воздушно-космические силы России нанесли авиаудар по пункту временной дислокации ВСУ в Петропавловке в шести километрах от Купянска, потери противника составили РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:33

2024-09-17T12:33

2024-09-17T14:56

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973141198_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d28a76e8567c5e66c930cf7f72273257.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли авиаудар по пункту временной дислокации ВСУ в Петропавловке в шести километрах от Купянска, потери противника составили почти 30 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Средствами авиационного поражения ВКС России был нанесен удар по выявленному пункту временной дислокации подразделения ВСУ в населенном пункте Петропавловка Харьковского района, в шести километрах к востоку от Купянска", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства объективного контроля в режиме реального времени показали полное уничтожение зданий, используемых подразделениями ВСУ для размещения личного состава. Разведка оценивает потери противника почти в 30 военнослужащих.Российское военное ведомство также опубликовало кадры уничтожения личного состава ВСУ на пункте временной дислокации в Харьковской области.

https://ria.ru/20240910/kharkov-1971823677.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Авиационный удар по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области Удар нанесен по пункту дислокации ВСУ в Петропавловке (6 км к востоку от Купянска), потери противника оцениваются почти в 30 человек, сообщило Минобороны 2024-09-17T12:33 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)