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В Сумах более 280 тысяч потребителей остались без света - РИА Новости, 17.09.2024
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09:04 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/sumy-1973103778.html
В Сумах более 280 тысяч потребителей остались без света
В Сумах более 280 тысяч потребителей остались без света - РИА Новости, 17.09.2024
В Сумах более 280 тысяч потребителей остались без света
Более 281 тысячи потребителей остались без электроэнергии в городе Сумы на Украине, сообщили на предприятии "Сумоблэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T09:04
2024-09-17T09:04
в мире
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 281 тысячи потребителей остались без электроэнергии в городе Сумы на Украине, сообщили на предприятии "Сумоблэнерго" в Telegram-канале. Ранее в ночь на вторник украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. Позднее городские власти заявили, что все объекты местного водоканала обесточены после ударов. По информации Сумской областной администрации, были нанесены массированные удары по объектам энергетической системы. "По состоянию на 7 утра (совпадает с мск -ред.) 17 сентября 281 072 потребителя электроэнергии в Сумской области временно без электроэнергии", - говорится в сообщении "Сумоблэнерго". Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240916/elektroenergiya-1973074458.html
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в мире, россия, сумы, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Сумы, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах более 280 тысяч потребителей остались без света

"Сумоблэнерго": 281 072 жителей города остались без энергоснабжения

© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 281 тысячи потребителей остались без электроэнергии в городе Сумы на Украине, сообщили на предприятии "Сумоблэнерго" в Telegram-канале.
Ранее в ночь на вторник украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. Позднее городские власти заявили, что все объекты местного водоканала обесточены после ударов. По информации Сумской областной администрации, были нанесены массированные удары по объектам энергетической системы.
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"По состоянию на 7 утра (совпадает с мск -ред.) 17 сентября 281 072 потребителя электроэнергии в Сумской области временно без электроэнергии", - говорится в сообщении "Сумоблэнерго".
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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