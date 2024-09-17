В Сумах заявили, что все объекты водоканала города обесточены после ударов
Городской совет Сум: все объекты водоканала обесточены после авиаударов
© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В городском совете украинских Сум утверждают, что все объекты городского водоканала обесточены после авиаударов.
Ранее в ночь на вторник украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги.
ВС России поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ
14 сентября, 12:10
"В связи с авиационным ударом 17 сентября в 01.10 (совпадает с мск - ред.) обесточены все объекты водоканала", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городского совета Сум.
В горсовете уточнили, объекты переведены на резервное питание, водоотведение всё еще работает, но чистая вода подается со сниженным давлением.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
На севере Украины пострадал объект критической инфраструктуры
14 сентября, 10:45