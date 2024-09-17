https://ria.ru/20240917/sumy-1973097091.html

В Сумах заявили, что все объекты водоканала города обесточены после ударов

В Сумах заявили, что все объекты водоканала города обесточены после ударов - РИА Новости, 17.09.2024

В Сумах заявили, что все объекты водоканала города обесточены после ударов

В городском совете украинских Сум утверждают, что все объекты городского водоканала обесточены после авиаударов. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T07:45

2024-09-17T07:45

2024-09-17T07:45

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дмитрий песков

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В городском совете украинских Сум утверждают, что все объекты городского водоканала обесточены после авиаударов. Ранее в ночь на вторник украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. "В связи с авиационным ударом 17 сентября в 01.10 (совпадает с мск - ред.) обесточены все объекты водоканала", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городского совета Сум. В горсовете уточнили, объекты переведены на резервное питание, водоотведение всё еще работает, но чистая вода подается со сниженным давлением. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240914/svo-1972674261.html

https://ria.ru/20240914/infrastruktura-1972663863.html

сумы

россия

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сумы, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире